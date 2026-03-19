Curia erweitert seine Produktionskapazitäten in Glasgow und verbessert seine Plattform zur Entwicklung von Zelllinien

ALBANY, New York, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute Fortschritte bei der Erweiterung seiner Anlage für sterile Arzneimittel in Glasgow (Vereinigtes Königreich) sowie Verbesserungen an seiner firmeneigenen Plattform für die Zelllinienentwicklung bekannt.

--Der Standort in Glasgow, Vereinigtes Königreich, ist in der gesamten Branche für seine mehr als 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Formulierung, Entwicklung von Gefriertrocknungsverfahren und sterile Abfüll- und Konfektionierungsverfahren bekannt, einschließlich ADCs und anderer hochwirksamer Produkte. Die derzeitige Erweiterung wird voraussichtlich bis Anfang 2027 abgeschlossen sein. Die Investition umfasst eine Annex 1-konforme Isolator-basierte Abfüllanlage für Fläschchen sowie ein Gefriertrockner nach Anhang 1. Nach Fertigstellung wird Glasgow in der Lage sein, Chargen von bis zu 20.000 Fläschchen abzufüllen, und ist damit gut aufgestellt, um künftige kommerzielle Abfüllungen in kleinem Maßstab durchzuführen.

„Diese Erweiterung in Glasgow erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Curia kurz vor dem Abschluss der umfangreichen Erweiterung unserer Produktionsstätte für Arzneimittel in Albuquerque, New Mexico, steht“, sagte Ron Aungst, VP, Drug Product Business Unit Operations. „Curia hat bereits entscheidende, mit langen Lieferzeiten verbundene Anlagen gesichert, um den Ausbau in Glasgow im Zeitplan zu halten, und wir rechnen während der Erweiterung nicht mit Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs.“

Die Kompetenzen von Curia im Bereich der klinischen Wirkstoffentwicklung wurden zudem durch Verbesserungen an der firmeneigenen Plattform zur Zelllinienentwicklung (CLD) erweitert. Das CLD-Angebot am Standort Hopkinton, Massachusetts, von Curia wurde erweitert und umfasst nun eine IP-freie, halbgerichtete Integrationstechnologie, die im Vergleich zur Technologie der zufälligen Integration zu einem sechsmal höheren Titer führt. Die stabile Plattform von Curia, CHO-GSN®, wurde aus derselben Elternzelllinie entwickelt wie die transiente Plattform TunaCHO®, sodass Partner den Prozess von der Forschung bis zur GMP-Konformität effizient skalieren können.

„Unser Geschäftsbereich Biologika verfügt seit jeher über umfassende Kompetenzen, und wir freuen uns, eine Zelllinie anbieten zu können, die es unseren Partnern ermöglicht, die klinische Herstellung in der Frühphase kostengünstiger und schneller voranzutreiben“, sagte Jamie Grabowski, President, Research & Development. „Dank biotechnologiefreundlicher Lizenzbedingungen wird die neu entwickelte Zelllinie eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Partner erfolgreich auf ihrem Weg zur Markteinführung zu begleiten.“

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20 Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, die mit biopharmazeutischen Kunden zusammenarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische, analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

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