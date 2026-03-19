Curia amplía la capacidad de fabricación en Glasgow y mejora su plataforma de desarrollo de líneas celulares

ALBANY, Nueva York, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, una destacada organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anunció hoy avances en la expansión de su planta de productos farmacéuticos estériles en Glasgow, Reino Unido, así como mejoras en su plataforma propietaria para el desarrollo de líneas celulares.

El sitio de Glasgow es reconocido en la industria por sus más de 25 años de experiencia en formulación, desarrollo de liofilización y capacidades de llenado y acabado estéril (fill-finish), incluyendo ADCs y otros productos altamente potentes. Se espera que la expansión actual se complete a principios de 2027. La inversión añadirá una línea de llenado de viales basada en aisladores, cumpliendo con el Anexo 1, y un liofilizador. Una vez finalizada, la planta de Glasgow podrá llenar lotes de hasta 20,000 viales y estará bien posicionada para respaldar futuros llenados comerciales a pequeña escala.

“Esta expansión en Glasgow se produce mientras Curia se aproxima a la finalización de nuestra importante ampliación en la planta de productos farmacéuticos comerciales en Albuquerque, Nuevo México”, dijo Ron Aungst, vicepresidente de operaciones de unidad de negocios de productos farmacéuticos. “Curia ya ha asegurado el equipo crucial con largos tiempos de entrega para mantener el proyecto de expansión de Glasgow en marcha, y no anticipamos ninguna interrupción en las operaciones actuales durante la expansión”.

Las capacidades de desarrollo de sustancias farmacéuticas clínicas de Curia también se han mejorado con avances en la plataforma de desarrollo de líneas celulares (CLD) de la compañía. La oferta de CLD en la planta de Curia en Hopkinton, Massachusetts, ha sido optimizada para incorporar tecnología de integración semi-dirigida exenta de propiedad intelectual, lo que resulta en títulos 6 veces mayores en comparación con la tecnología de integración aleatoria. La plataforma estable de Curia, CHO-GSN®, se derivó de la misma línea celular parental que su plataforma transitoria, TunaCHO®, lo que permite a los socios escalar de manera eficaz desde el descubrimiento hasta la fabricación bajo GMP.

“Nuestra división de biológicos siempre ha contado con capacidades de extremo a extremo, y estamos entusiasmados de ofrecer una línea celular que hace más rentable y rápido el avance de los socios a través de la fabricación clínica en etapas tempranas”, dijo Jamie Grabowski, presidente de investigación y desarrollo. “Con condiciones de licencia favorables para empresas de biotecnología, la línea celular rediseñada será un componente crítico para guiar con éxito a los socios en su camino hacia la comercialización”.

Acerca de Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 sitios globales y más de 3,100 empleados que colaboran con clientes biofarmacéuticos para llevar al mercado terapias innovadoras. Nuestras ofertas en pequeñas moléculas, APIs genéricas y productos biológicos abarcan desde el descubrimiento hasta la comercialización, con capacidades integradas de regulación, análisis y llenado estéril. Nuestros expertos científicos y de procesos, junto con nuestras instalaciones conformes a la normativa, brindan una experiencia de primer nivel en la fabricación de sustancias activas y productos farmacéuticos. De la curiosidad a la cura, acompañamos cada paso para acelerar su investigación y mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en curiaglobal.com.

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