Curia renforce ses capacités de production à Glasgow et consolide sa plateforme de développement de lignées cellulaires

ALBANY, New York, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, acteur majeur de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO), annonce ce jour la progression de l’extension de son site de production pharmaceutique stérile de Glasgow, au Royaume-Uni, ainsi que la consolidation de sa plateforme propriétaire dédiée au développement de lignées cellulaires.

Le site de Glasgow, au Royaume-Uni, est réputé dans tout le secteur pour son expertise de plus de 25 ans en formulation, en développement de procédés de lyophilisation, ainsi qu’en opérations de remplissage aseptique et de finition stérile, en particulier pour les conjugués anticorps-médicament (CAM) et d’autres produits hautement actifs. L’extension en cours devrait être finalisée au début de l’année 2027. Cet investissement prévoit l’intégration d’une ligne de remplissage de flacons sous isolateur conforme aux exigences de l’Annexe 1, ainsi que d’un lyophilisateur. À l’issue des travaux, le site de Glasgow disposera d’une capacité de remplissage pouvant atteindre 20 000 flacons par lot et sera -en mesure de soutenir de futures opérations de remplissage commercial à petite -échelle.

« Cette extension du site de Glasgow s’inscrit dans un contexte où Curia finalise parallèlement une importante extension de son site d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, dédié à la fabrication commerciale de médicaments », a indiqué Ron Aungst, vice-président, opérations de la division Produits pharmaceutiques. « Curia a d’ores et déjà sécurisé les équipements critiques à long délai d’approvisionnement nécessaires à la bonne exécution du projet d’extension de Glasgow, sans qu’aucune perturbation des opérations en cours ne soit anticipée durant la phase de déploiement. »

Curia a également consolidé ses capacités de développement de substances médicamenteuses à usage clinique grâce à l’optimisation de sa plateforme de développement de lignées cellulaires (CLD). Sur son site de Hopkinton, dans le Massachusetts, l’offre CLD a été enrichie par l’intégration d’une technologie d’intégration semi-ciblée, libre de droits de propriété intellectuelle, permettant d’atteindre des titres jusqu’à 6 fois supérieurs à ceux obtenus avec les approches d’intégration aléatoire. La plateforme stable de Curia, CHO-GSN®, repose sur la même lignée cellulaire parentale que sa plateforme transitoire, TunaCHO®, offrant ainsi aux partenaires une transition plus efficiente entre les phases de découverte et la production conforme aux BPF.

« Notre division des produits biologiques a toujours proposé des capacités intégrées de bout en bout, et nous nous réjouissons de mettre à la disposition de nos partenaires une lignée cellulaire leur permettant d’accélérer leur progression vers la fabrication clinique en phase précoce, tout en réduisant les coûts », a déclaré Jamie Grabowski, président, Recherche et Développement. « Grâce à des modalités de licence adaptées aux entreprises de biotechnologie, cette lignée cellulaire repensée constituera un levier essentiel pour accompagner efficacement nos partenaires jusqu’aux étapes de commercialisation. »

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization) forte de plus de 30 ans d’expérience à son actif. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 100 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des traitements qui changent véritablement la vie des gens. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet, de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stérile. Nos scientifiques, nos experts en processus ainsi que nos installations conformes aux réglementations applicables apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour accélérer vos recherches et améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse curiaglobal.com.

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