קוריה מרחיבה את כושר הייצור של גלזגו ומשפרת את פלטפורמת פיתוח קווי התאים

אולבני, ניו יורק, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia Global, Inc. (קוריה), ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO), הודיעה היום על התקדמות בהרחבת מתקן התרופות הסטריליות שלה בגלזגו, בריטניה, וכן על שיפורים בפלטפורמה הקניינית שלה לפיתוח קווי תאים.

האתר בגלזגו, בריטניה, ידוע בתעשייה בזכות יותר מ-25 שנות ניסיון בפיתוח חומרי מילוי וגימור סטריליים, כולל ADCs ומוצרים חזקים אחרים. ההרחבה הנוכחית צפויה להסתיים בתחילת 2027. ההשקעה תוסיף קו מילוי בקבוקונים המבוססים על מבודד וליאופילייזר (lyophilizer) העומדים בדרישות נספח 1. לאחר השלמתו, באתר גלאזגו יוכלו למלא אצוות של עד 20,000 בקבוקונים והמקום יהיה ממוצב היטב לתמוך במילוי מסחרי בקנה מידה קטן עתידי.

"ההתרחבות הזו בגלזגו מגיעה כאשר Curia מתקרבת להשלמת ההתרחבות המשמעותית שלנו במתקן מוצרי התרופות המסחריים שלנו באלבקרקי, ניו מקסיקו", אמר רון אונגסט (Ron Aungst), סגן נשיא לתפעול עסקי מוצרי התרופות. "קוריה כבר הבטיחה ציוד חיוני עם זמני אספקה ​​ארוכים כדי לסייע לפרויקט ההרחבה של גלזגו להישאר במסלול, ואיננו צופים כל הפרעה לפעילות הנוכחית במהלך ההרחבה".

יכולות פיתוח חומרים תרופתיים קליניים של Curia שופרו גם הן עם שיפורים בפלטפורמת פיתוח קווי התאים (CLD) של החברה. היצע ה-CLD במתקן של Curia בהופקינטון, מסצ'וסטס, שופר כדי לשלב טכנולוגיית אינטגרציה חצי-ממוקדת ללא IP, שמובילה לשיעורים גבוהים פי 6 בהשוואה לטכנולוגיית אינטגרציה אקראית. הפלטפורמה היציבה של Curia, CHO-GSN®, נגזרה מאותו קו תאים הורי כמו הפלטפורמה הזמנית שלה, TunaCHO®, מה שמאפשר לשותפים להגדיל ביעילות את הפיתוח משלב הגילוי לשלב ה-GMP.

"לחטיבת הביולוגיה שלנו תמיד היו יכולות מקצה לקצה, ואנו נרגשים להציע קו תאים שהופך את קידום שותפים בשלבי ייצור קליני מוקדמים ליעיל יותר מבחינת עלות ומהיר יותר", אמר ג'יימי גרבובסקי (Jamie Grabowski), נשיא מחקר ופיתוח. "עם תנאי רישוי ידידותיים לביוטכנולוגיה, קו תאים מהונדס מחדש יהיה מרכיב קריטי בהנחיית שותפים מוצלחת בדרכם למסחור".

אודות Curia

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,100 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים, מוצרי תרופות סטריליים, תרופות ביולוגיות, ממשקי API גנריים והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והתהליכיים, יחד עם המתקנים המתקדמים שלנו העומדים בדרישות הרגולציה, מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות. מסקרנות לריפוי, אנו מספקים כל צעד כדי להאיץ את המחקר שלכם ולשפר את חיי המטופלים. בקרו אותנו בכתובת curiaglobal.com.

