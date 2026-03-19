Curia Memperluas Kapasitas Manufaktur Glasgow dan Meningkatkan Platform Pengembangan Lini Sel

ALBANY, New York, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur berbasis kontrak (CDMO) terkemuka, hari ini mengumumkan kemajuan dalam ekspansi di fasilitas produk obat sterilnya di Glasgow, Inggris Raya, serta peningkatan kualitas pada platform miliknya untuk pengembangan lini sel.

--Fasilitas yang berlokasi di Glasgow, Inggris Raya, terkenal di industri ini karena pengalamannya selama lebih dari 25 tahun dalam formulasi, pengembangan liofilisasi, serta kemampuan pengisian dan penyelesaian yang steril, termasuk ADC dan produk sangat poten lainnya. Ekspansi saat ini diperkirakan akan rampung pada awal tahun 2027. Investasi ini akan menambahkan lini pengisian vial berbasis isolator yang sesuai dengan Annex 1 serta liofiliser. Setelah selesai, Glasgow akan mampu mengisi batch hingga 20.000 vial sehingga siap mendukung pengisian komersial skala kecil di masa mendatang.

“Ekspansi di Glasgow ini dilakukan bersamaan dengan hampir selesainya ekspansi signifikan di fasilitas produk obat komersial kami di Albuquerque, NM,” ujar Ron Aungst, VP, Drug Product Business Unit Operations. “Curia telah memastikan ketersediaan peralatan penting dengan waktu pengadaan yang panjang untuk membantu proyek ekspansi Glasgow tetap berjalan sesuai rencana, dan kami tidak memperkirakan adanya gangguan terhadap operasi saat ini selama proses ekspansi.”

Kapabilitas pengembangan zat obat klinis Curia juga telah bertambah dengan meningkatkan kualitas platform pengembangan lini sel (CLD) milik perusahaan. Penawaran CLD di fasilitas Curia di Hopkinton, MA telah ditingkatkan dengan menyertakan teknologi integrasi semi-terarah bebas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mampu menghasilkan titer hingga 6 kali lebih tinggi dibandingkan teknologi integrasi acak. Platform stabil Curia, CHO-GSN®, berasal dari lini sel induk yang sama dengan platform transiennya, TunaCHO®, sehingga memungkinkan mitra meningkatkan skala secara efisien sejak tahap penemuan hingga GMP.

“Divisi biologik kami selalu memiliki kapabilitas yang menyeluruh, dan kami antusias untuk menawarkan lini sel yang menjadikan proses pengembangan mitra melalui manufaktur klinis tahap awal lebih hemat biaya dan lebih cepat,” ujar Jamie Grabowski, Presiden, Penelitian & Pengembangan. “Dengan ketentuan lisensi yang disesuaikan untuk perusahaan bioteknologi, lini sel yang telah direkayasa ulang ini akan menjadi komponen penting dalam mendukung mitra menuju tahap komersialisasi yang sukses.”

Tentang Curia

Curia adalah organisasi riset kontrak, pengembangan, dan manufaktur (contract research, development and manufacturing organization, CDMO) dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20+ lokasi global, dan 3.100 karyawan yang bermitra dengan pelanggan-pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses pengisian-penyelesaian (fill-finish) steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami, beserta fasilitas kami yang sesuai dengan regulasi, memberikan pengalaman terbaik di kelasnya dalam manufaktur zat obat dan produk obat. Dari pengetahuan baru hingga pengobatan, kami menghadirkan setiap langkah untuk mempercepat penelitian Anda dan meningkatkan kehidupan pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com.

Kontak Perusahaan:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com