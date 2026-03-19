Curia, 글래스고 생산 능력 확대 및 세포주 개발 플랫폼 고도화

미국 뉴욕주 올버니, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 위탁연구·개발·생산(CDMO) 기업인 Curia가 영국 글래스고에 위치한 무균 의약품 생산 시설의 확장 진행 상황과 함께, 자사의 세포주 개발 플랫폼 고도화에 대한 성과를 오늘 발표했다.

영국 글래스고 사이트는 제형 개발, 동결건조(lyophilization) 개발, 무균 충전·완제(fill-finish) 역량 분야에서 25년 이상의 경험을 보유한 곳으로 업계에서 잘 알려져 있으며, 항체-약물 접합체(ADC) 등 고활성 의약품 생산도 포함된다. 이번 확장은 2027년 초 완료될 예정이며, Annex 1 규정을 준수하는 아이솔레이터 기반 바이알 충전 라인과 동결건조 설비가 추가된다. 확장이 완료되면 글래스고 시설은 최대 2만 바이알 규모의 배치 충전이 가능해지며, 향후 소규모 상업 생산까지 지원할 수 있는 기반을 갖추게 된다.

Curia의 의약품 완제 사업부 운영 부사장 론 엉스트(Ron Aungst)는 “이번 글래스고 확장은 뉴멕시코주 앨버커키 상업용 의약품 생산 시설의 대규모 확장이 마무리 단계에 접어든 시점에서 추진되고 있다”며 “Curia는 이미 장기 납기 장비를 확보해 글래스고 확장 프로젝트가 계획대로 진행되도록 했으며, 확장 기간 동안 현재 운영에 차질은 없을 것으로 예상한다”고 말했다.

또한 Curia는 세포주 개발(CLD) 플랫폼 개선을 통해 임상용 원료의약품 개발 역량도 강화했다. 매사추세츠주 홉킨턴 시설에서 제공되는 CLD 서비스는 지식재산권(IP)에 구애받지 않는 반(半)표적 통합 기술을 도입해, 무작위 통합 기술 대비 약 6배 높은 생산 수율(titer)을 구현했다. Curia의 안정 세포주 플랫폼인 CHO-GSN®은 일시적 발현 플랫폼인 TunaCHO®와 동일한 모세포주를 기반으로 개발되어, 파트너들이 초기 연구 단계부터 GMP 생산까지 효율적으로 규모를 확장할 수 있도록 지원한다.

Curia 연구개발(R&D) 부문 사장 제이미 그라보우스키(Jamie Grabowski)는 “우리 바이오의약품 부문은 항상 엔드투엔드 역량을 갖추고 있었으며, 파트너들이 초기 임상 생산 단계로 보다 빠르고 비용 효율적으로 진입할 수 있도록 지원하는 세포주를 제공하게 되어 기쁘다”며 “바이오텍 기업에 유리한 라이선스 조건과 함께, 재설계된 세포주는 파트너들의 상업화 여정을 성공적으로 이끄는 데 중요한 요소가 될 것”이라고 말했다.

Curia 소개

Curia는 30년 이상의 경험과 20개 이상의 글로벌 사업장, 3,100여 명의 임직원을 보유한 위탁연구·개발·생산(CDMO) 기업으로, 바이오제약 고객들과 협력해 환자의 삶을 변화시키는 치료제를 시장에 선보이고 있다. 소분자, 제네릭 원료의약품(API), 바이오의약품에 이르는 서비스는 신약 발견 단계부터 상업화까지 전 과정을 아우르며, 규제 대응, 분석, 무균 충전·완제 역량을 통합적으로 제공한다. Curia의 과학 및 공정 전문가들과 규제 기준을 충족하는 생산 시설은 원료의약품과 완제의약품 제조 전반에 걸쳐 최고 수준의 서비스를 제공한다. Curia는 ‘호기심에서 치료까지(From curiosity to cure)’라는 비전 아래 연구를 가속화하고 환자의 삶을 개선하는 데 필요한 모든 단계를 지원하고 있다. 자세한 내용은 curiaglobal.com에서 확인할 수 있다.

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