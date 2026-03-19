Curia Memperluas Kapasiti Pembuatan di Glasgow dan Mempertingkat Platform Pembangunan Garis Sel

ALBANY, New York, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak (CDMO) terkemuka, hari ini mengumumkan kemajuan dalam pengembangan fasiliti pengeluaran produk ubat steril di Glasgow, UK serta penambahbaikan terhadap platform proprietari bagi pembangunan garis sel.

--Fasiliti di Glasgow, UK, diiktiraf secara meluas dalam industri kerana pengalaman selama lebih daripada 25 tahun dalam formulasi, pembangunan liofilisasi serta pengisian steril, termasuk ADC dan produk berpotensi tinggi yang lain. Pengembangan ini dijangka siap menjelang awal tahun 2027. Melalui pelaburan ini, fasiliti akan diperkukuh dengan barisan pengisian vial berasaskan isolator yang mematuhi keperluan Annex 1, di samping penambahan sebuah liofilizer. Sebaik sahaja pengembangan ini selesai, fasiliti Glasgow akan mempunyai keupayaan untuk mengisi sehingga 20,000 vial bagi setiap kelompok, sekali gus meletakkannya pada kedudukan yang kukuh untuk menyokong pengisian komersial berskala kecil pada masa hadapan.

“Pengembangan di Glasgow ini berlaku ketika Curia hampir menyelesaikan satu lagi pengembangan besar di fasiliti produk ubat komersialnya kami di Albuquerque, NM,” kata Ron Aungst, Naib Presiden, Operasi Unit Perniagaan Produk Ubat. “Curia telah pun memperoleh peralatan penting dengan tempoh penghantaran yang panjang bagi memastikan projek pengembangan Glasgow kekal mengikut jadual, dan kami tidak menjangkakan sebarang gangguan kepada operasi semasa sepanjang tempoh pengembangan.”

Keupayaan pembangunan bahan ubat klinikal Curia juga telah dipertingkatkan dengan penambahbaikan terhadap platform pembangunan garis sel (CLD) syarikat. Tawaran CLD di fasiliti Curia di Hopkinton, MA telah dipertingkatkan dengan teknologi integrasi separa disasarkan bebas IP, yang menghasilkan titer enam kali ganda lebih tinggi berbanding teknologi integrasi rawak. Platform stabil Curia, CHO-GSN®, dibangunkan daripada garis sel induk yang sama dengan platform sementara TunaCHO®. Pendekatan ini sekali gus membolehkan rakan kongsi meningkatkan skala dengan lebih cekap, bermula daripada peringkat penemuan sehingga ke pengeluaran GMP.

“Bahagian biologi kami sentiasa memiliki keupayaan menyeluruh dari hujung ke hujung, dan kami teruja untuk menawarkan garis sel yang menjadikan proses lebih menjimatkan kos serta lebih pantas, sekali gus membantu rakan kongsi bergerak maju ke arah pembuatan klinikal peringkat awal,” kata Jamie Grabowski, Presiden, Penyelidikan & Pembangunan. “Dengan terma pelesenan mesra bioteknologi, garis sel yang direka semula ini akan menjadi komponen kritikal dalam membimbing rakan kongsi menuju kejayaan pengkomersialan.”

Perihal Curia

Curia merupakan sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak (CDMO) dengan pengalaman yang melebihi 30 tahun, rangkaian bersepadu bagi lebih 20 tapak global dan kira-kira 3,100 orang pekerja yang bekerjasama dengan pelanggan biofarmaseutikal untuk membawa terapi yang mengubah kehidupan ke pasaran. Tawaran kami tersedia dalam bentuk molekul kecil, API generik dan biologi merangkumi penemuan melalui pengkomersialan, dengan keupayaan pengawalseliaan, analitikal dan isian akhir bersteril yang bersepadu. Pakar saintifik dan proses kami serta kemudahan kami yang mematuhi kawal selia memberikan pengalaman terbaik dalam kelasnya merentasi pembuatan bahan ubat dan produk ubat. Daripada penerokaan kepada perubatan, kami menyampaikan setiap langkah untuk mempercepatkan penyelidikan anda dan memperbaiki kehidupan pesakit. Layari kami di curiaglobal.com.

