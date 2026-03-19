Curia ขยายขีดความสามารถในการผลิต ณ เมืองกลาสโกว์ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มการพัฒนาเซลล์ไลน์

ออลบานี นิวยอร์ก, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia องค์กรชั้นนำด้านการรับจ้างวิจัย พัฒนา และผลิต (Contract Research, Development and Manufacturing Organization, CDMO) ประกาศในวันนี้ถึงความคืบหน้าในการขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยากลุ่มปราศจากเชื้อ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ตลอดจนการยกระดับแพลตฟอร์มกรรมสิทธิ์ของตนสำหรับการพัฒนาเซลล์ไลน์
ศูนย์ปฏิบัติงาน ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ในด้านการพัฒนาสูตรตำรับ การพัฒนาเทคโนโลยีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง และขีดความสามารถในการบรรจุผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทแอนติบอดีคอนจูเกต (Antibody-Drug Conjugates, ADC) และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีออกฤทธิ์แรงสูง การขยายโรงงานในปัจจุบันคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี 2027 การลงทุนในครั้งนี้จะเพิ่มสายการผลิตสำหรับการบรรจุยาลงขวดแก้วและเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งที่ใช้ระบบแยกส่วนซึ่งสอดคล้องตามภาคผนวก 1 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติงานที่เมืองกลาสโกว์จะสามารถบรรจุยาได้สูงสุดถึง 20,000 ขวดต่อรุ่นการผลิต และจะมีความพร้อมในการรองรับการบรรจุเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กในอนาคต--
“การขยายโรงงานในกลาสโกว์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Curia กำลังใกล้จะเสร็จสิ้นการขยายโรงงานผลิตยาเชิงพาณิชย์ครั้งสำคัญในเมืองอัลบูเคอร์กี รัฐนิวเม็กซิโก” Ron Aungst รองประธานฝ่ายปฏิบัติการหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ยากล่าว “Curia ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำคัญที่มีระยะเวลาในการจัดส่งยาวนานไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยให้โครงการขยายโรงงานในกลาสโกว์ดำเนินไปตามแผนงาน และเราไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักใด ๆ ต่อการดำเนินงานในปัจจุบันในระหว่างการขยายโรงงานนี้”
ขีดความสามารถในการพัฒนาตัวยาสำคัญทางคลินิกของ Curia ยังได้รับการยกระดับด้วยการปรับปรุงแพลตฟอร์มการพัฒนาเซลล์ไลน์ (Cell Line Development, CLD) ของบริษัท บริการด้าน CLD ณ ศูนย์ปฏิบัติงานของ Curia ในเมืองฮอพคินตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้รับการเสริมประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีการบูรณาการแบบกึ่งจำเพาะที่ไม่มีข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ ซึ่งส่งผลให้มีค่าระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูงกว่าเทคโนโลยีการบูรณาการแบบสุ่มถึง 6 เท่า แพลตฟอร์มที่มีความเสถียรของ Curia หรือ CHO-GSN® ได้รับการอนุพัทธ์มาจากเซลล์ไลน์ต้นกำเนิดเดียวกันกับแพลตฟอร์มแบบชั่วคราวอย่าง TunaCHO® ซึ่งช่วยให้พันธมิตรสามารถขยายขนาดการผลิตจากการค้นพบไปสู่มาตรฐาน GMP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ฝ่ายยาชีววัตถุของเรามีขีดความสามารถแบบครบวงจรมาโดยตลอด และเรามีความยินดีที่จะนำเสนอเซลล์ไลน์ที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าด้านต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการนำพาพันธมิตรผ่านขั้นตอนการผลิตทางคลินิกระยะเริ่มต้น” Jamie Grabowski ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนากล่าว “ด้วยเงื่อนไขการให้สิทธิ์การใช้งานที่เป็นมิตรต่อกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์ไลน์ที่ได้รับการวิศวกรรมใหม่นี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำพาพันธมิตรไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทางสู่การทำให้เป็นธุรกิจ”
เกี่ยวกับ Curia
Curia เป็นองค์กรด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ซึ่งมีเครือข่ายโรงงานทั่วโลกแบบครบวงจรกว่า 20 แห่ง และพนักงาน 3,100 คนโดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยพร้อมกับความสามารถแบบบูรณาการในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุที่ปลอดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com
