Curia 扩大格拉斯哥产能并改进细胞系开发平台

纽约州奥尔巴尼, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究、开发和制造企业 (CDMO) Curia 今日公布了英国格拉斯哥无菌药品工厂扩建的进展情况，并宣布对其专有细胞系开发平台进行改进。

这处位于英国格拉斯哥的 Curia 工厂，在制剂、冻干开发以及无菌灌装封口（包括抗体药物偶联物及其他高活性产品）领域拥有25年以上的丰富经验，因而在业内享有盛誉。目前的扩建工程预计将于 2027 年初完工。此次投资将增加一条符合欧盟 GMP Annex 1 标准的隔离器式西林瓶灌装线和一台冻干机。项目完工后，格拉斯哥工厂将具备每批次最高 20,000 瓶的灌装能力，并为-未来的小规模商业化灌装需求提供有力支持-。

Curia 药物产品业务单元运营副总裁 Ron Aungst 表示：“在格拉斯哥工厂进行此次扩张之际，Curia 也即将完成位于新墨西哥州阿尔伯克基的商业药品工厂的重大扩建。Curia 已预先采购了交付周期长的关键设备，以确保格拉斯哥工厂扩建项目按计划推进；我们预计在扩建期间，现有运营不会受到任何干扰。"

Curia 的临床原药开发能力也因其细胞系开发 (CLD) 平台的改进而得到提升。位于马萨诸塞州霍普金顿的工厂对 CLD 服务进行了升级，引入了无知识产权限制的半靶向整合技术；与随机整合技术相比，其滴度提高了 6 倍。Curia 的稳定平台 CHO-GSN® 与其瞬时表达平台 TunaCHO® 源于相同的亲本细胞系，这使得合作伙伴能够从研发阶段高效地扩展到符合 GMP 标准的生产阶段。

Curia 研发总裁 Jamie Grabowski 表示：“我们的生物制剂部门一直拥有端到端能力，如今我们推出这款细胞系，能让合作伙伴在早期临床生产阶段以更经济高效、更快速的方式推进，对此我们倍感振奋。凭借对生物技术公司友好的许可条款，这款经过重新设计的细胞系将成为成功引导合作伙伴走向商业化的关键一环。"

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过30年经验的合同研究、开发和制造企业 (CDMO)，在全球 20 多地设有工厂，目前已形成综合性生产网络，员工总数超过 3,100 名。Curia 与生物制药客户合作，致力于推动改变生命的疗法上市。我们的小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程，并具有综合监管、分析和无菌灌装与封装能力。我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。从好奇到治愈，我们的每一步都旨在加速您的研究进程，改善患者的生活。点此访问官网 curiaglobal.com。

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