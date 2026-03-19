Curia 擴充格拉斯哥製造產能並升級細胞系開發平台

紐約州奧爾巴尼, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的受託研究、開發和製造機構 (CDMO) Curia 今天宣佈其位於英國格拉斯哥的無菌藥品生產設施擴建取得的進展，其專有的細胞系開發平台亦將進行升級。

位於英國格拉斯哥的廠房在業內享有盛譽，在配方、冷凍乾燥開發及無菌灌裝方面擁有超過 25 年的經驗，業務涵蓋抗體藥物偶聯物 (ADC) 和其他高效產品。目前這項擴建工程預計將於 2027 年初完工。這項投資將增設一條符合附件 1 標準、採用隔離器的小藥瓶灌裝線及冷凍乾燥機。完工後，格拉斯哥廠房將具備每批灌裝多達 20,000 支小藥瓶的能力，並準備好支援未來的小規模商業灌裝作業。--

藥品業務部門營運副總裁 Ron Aungst 表示：「此次格拉斯哥的擴建，正值 Curia 位於新墨西哥州阿爾伯克基的商業藥品生產設施重大擴建工程即將完工之際。Curia 已成功採購交期較長的關鍵設備，以確保格拉斯哥擴建計劃如期推進，且我們預期擴建期間不會對現行營運造成任何干擾。」

Curia 的臨床藥物活性成分開發能力亦隨着公司細胞系開發 (CLD) 平台的改進而得到提升。Curia 位於麻省霍普金頓的廠房所提供的 CLD 服務已進行升級，納入不受知識產權 (IP) 限制的半定向整合技術，所得的滴度較隨機整合技術高出 6 倍。Curia 的穩定平台 CHO-GSN® 源自與其瞬時表達平台 TunaCHO® 相同的母細胞系，使合作夥伴能夠從探索階段高效擴展至 GMP 階段。

研發總裁 Jamie Grabowski 表示：「我們的生物製劑部門一直具備端到端能力，我們期待能夠提供一種細胞系，讓合作夥伴能夠以更具成本效益、更快速的方式推進早期臨床生產。憑藉對生物技術公司有利的授權條款，經重新設計的細胞系將會是成功引導合作夥伴邁向商業化的關鍵要素。」

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合約研究、開發與製造企業 (CDMO)，擁有由全球超過 20 個據點組成的整合網絡，現有 3,100 名員工，與生物製藥客戶合作，將改變生活的療法引入市場。我們在小分子、通用 API 和生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化，並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。我們的科學和製程專家，加上符合監管要求的設施，為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。從探索到治癒，我們的每一步都是為了加速您的研究，並改善患者的生活。請瀏覽我們的網站 curiaglobal.com。

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