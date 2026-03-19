Aduro unterzeichnet Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets für die Hydrochemolytic™-Technologie

LONDON, Ontario, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aduro Energy Inc. eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) mit einem führenden globalen Unternehmen für technische Planung, Beschaffung und Bau („GEPC“) unterzeichnet hat, um gemeinsam ein umfassendes kommerzielles Lizenzpaket für die Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) zu entwickeln und deren Einsatz in verschiedenen Märkten zu unterstützen.

Der MOU gingen mehrere Monate intensiver technischer und kommerzieller Abstimmungen zwischen Aduro und dem GEPC voraus, darunter der Austausch vorläufiger technischer Daten und die Evaluierung von Optionen zur Etablierung eines kommerziellen Lizenzpakets.

Die MOU legt einen Rahmen sowie phasenweise strukturierte Aktivitäten fest, um die Weiterentwicklung der Technologie und eines kommerziellen Lizenzmodells für die HCT zu unterstützen. Darüber hinaus umfasst sie ein vorgefertigtes Anlagenkonzept, mit dem das GEPC Industrieanlagen für das chemische Recycling von gemischten und kontaminierten Post-Consumer-Kunststoffabfällen entwerfen und bauen könnte, die für das mechanische Recycling nicht geeignet sind.

Das GEPC gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich technische Planung, Beschaffung und Bau („EPC“). Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und Realisierung komplexer Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Zudem kann es auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit Technologie-Lizenzunternehmen zurückblicken, um Verfahrenstechnologien in kommerzielle Lizenzangebote zu überführen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der MOU sieht vor, das chemische und prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen Kompetenzen von GEPC in den Bereichen technischer Planung und Projektabwicklung zu kombinieren, um modulare, konfigurierbare und reproduzierbare Anlagenkonzepte für zukünftige Kunden zu entwickeln.

Das endgültige Ziel der MOU ist ein gemeinsam entwickeltes kommerzielles HCT-Lizenzpaket (das „Lizenzpaket“) sowie ein damit verbundenes lizenzbasiertes Geschäftsprogramm (das „Lizenzgeschäft“) für HCT-basierte Kunststoffrecyclinganlagen. Das Lizenzgeschäft soll festlegen, wie HCT-Lösungen für das fortschrittliche chemische Recycling von Kunststoffabfällen vermarktet, bepreist, geliefert und für Kunden bereitgestellt werden.

Die aktuellen Maßnahmen im Rahmen der MOU und die potenzielle Zusammenarbeit mit dem GEPC sind entsprechend dem HCT-Skalierungsplan ausgelegt. Dazu gehört auch die First-of-a-Kind („FOAK“) -Industrieanlage, deren Bau im Chemelot Industrial Park in den Niederlanden vorgesehen ist. Die aus der aktuellen Next Generation Process („NGP“) -Pilotanlage und der geplanten FOAK-Industrieanlage gewonnenen Daten und Betriebserfahrungen sollen die ingenieurtechnische Grundlage für das Lizenzpaket liefern. Durch die Kombination von Betriebsdaten und Prozessverständnis der HCT mit den Umsetzungskapazitäten und der globalen Projekterfahrung des GEPC beabsichtigen die Parteien, technische und lieferbezogene Risiken zu reduzieren und ein Lizenzmodell zu schaffen, das zukünftige HCT-basierte Projekte im industriellen Maßstab unterstützt.

Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro: „Diese MOU ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Hydrochemolytic™-Technologie.“ „Aduro sieht die Lizenzierung als einen der wichtigsten Kanäle seiner Markteinführungsstrategie an, und diese MOU unterstützt diese Ausrichtung. Die Partnerschaft mit einem weltweit führenden EPC-Unternehmen unterstützt die Überführung der HCT in ein kommerzielles Lizenzpaket sowie ein standardisiertes Anlagenkonzept, das Kunden als industrielles Projekt bewerten können. Die NGP-Pilotanlage ist kürzlich in die Phase der Betriebskampagne übergegangen und auch die Standortwahl für die FOAK-Industrieanlage wurde abgeschlossen. Diese Fortschritte unterstützen das im Rahmen der MOU vorgesehene phasenweise Arbeitsprogramm. In den vergangenen Monaten haben die Teams von Aduro und dem EPC-Unternehmen die technischen Anforderungen sowie die Vorgehensweise für die nächste Arbeitsphase abgestimmt. Ich würdige den Einsatz auf beiden Seiten und möchte allen Beteiligten für die Arbeit danken, die zu diesem Ergebnis geführt hat.“

Die MOU ist unverbindlich und verpflichtet keine der Parteien, eine bestimmte Geschäftstransaktion durchzuführen. Alle Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung unterliegen einem einvernehmlich festgelegten Leistungsumfang, und jeder Schritt der Zusammenarbeit, einschließlich der Entwicklung des Lizenzpakets und jeglicher Lizenzgeschäfte, hängt von den technischen Ergebnissen, der Finanzierung, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Zustimmung der zuständigen Leitungsorgane der Parteien ab.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „plant“, „potenziell“, „Ziele“, „könnte“, „wird“, „sollte“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der MOU mit dem GEPC; den Umfang, den Zeitplan und die Ergebnisse des im Rahmen der MOU vorgesehenen, in Phasen unterteilten Arbeitsprogramms; die Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines Lizenzgeschäfts für die Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“); die beabsichtigten Rollen und Beiträge von Aduro und dem GEPC im Zusammenhang mit künftigen endgültigen Vereinbarungen; die Entwicklung, Inbetriebnahme und den Betrieb der Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage; die geplante First-of-a-Kind (FOAK)-Industrieanlage in Europa, einschließlich Zeitplan, Standort, Finanzierung, Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme; die Bewertung, Auswahl und potenzielle Nutzung eines Standorts für die FOAK-Industrieanlage; die Marktakzeptanz, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von HCT-basierten Lösungen für das chemische Recycling von Post-Consumer-Kunststoffabfällen; sowie die Fähigkeit, künftige HCT-basierte Projekte im Rahmen eines Lizenzmodells zu initiieren und durchzuführen und technische, Ausführungs- oder Lieferrisiken durch die Entwicklung vorgefertigter und wiederholbarer Anlagenkonzepte zu reduzieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der technischen und betrieblichen Leistungsfähigkeit der HCT im Pilot- und Industriemaßstab; der Fähigkeit der Parteien, sich über Umfang, Zeitplan, Budgets und Erfolgskriterien für etwaige stufenweise Arbeitsprogramme zu einigen; dem unverbindlichen Charakter der MOU und dem Risiko, dass die Parteien keine endgültigen Vereinbarungen abschließen; der Fähigkeit, mit dem GEPC und anderen Dritten endgültige Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit, das erforderliche Kapital, Genehmigungen, Zulassungen, Ausrüstung und Dienstleistungen für die NGP-Pilotanlage, die FOAK-Industrieanlage und etwaige zukünftige Projekte zu beschaffen; den Abschluss der Sorgfaltsprüfung und den Erwerb oder das Leasing eines vorgeschlagenen Standorts für die FOAK-Industrieanlage; Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken; Änderungen der Marktbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Kundennachfrage nach chemischen Recyclinglösungen; Einschränkungen in der Lieferkette und der Logistik; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die Abhängigkeit von strategischen Partnern; Wettbewerbsdruck; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die bei SEDAR+ und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.