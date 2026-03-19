Aduro signe un protocole d’accord en vue d’élaborer un ensemble de licences commerciales groupées pour la technologie Hydrochemolytic™

LONDON, Ontario, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- , 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui que Aduro Inc., sa filiale à 100 %, a signé un protocole d’accord non contraignant avec une entreprise leader en ingénierie, approvisionnement et construction d’envergure mondiale (« GEPC ») en vue de développer conjointement un ensemble de licences commerciales pour la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») afin de faciliter son déploiement sur plusieurs marchés.

Ce protocole d’accord fait suite à plusieurs mois de discussions techniques et commerciales entre Aduro et l’entreprise leader en GEPC, notamment l’échange d’informations techniques préliminaires ainsi que l’évaluation des différentes options pour élaborer un ensemble de licences groupées commerciales.

Le protocole d’accord définit un cadre et des étapes clés qui visent à soutenir le développement de la technologie et d’un modèle de licence commerciale pour la technologie HCT. Il couvre également un concept d’usine préfabriquée que l’entreprise leader en GEPC pourrait utiliser pour concevoir et construire des installations industrielles dédiées au recyclage chimique des déchets plastiques post-consommation mélangés et contaminés qui ne sont pas adaptés au recyclage mécanique.

L’entreprise leader en GEPC figure parmi les plus grands groupes spécialisés en ingénierie, approvisionnement et construction (« EPC »). Présente sur plusieurs continents, cette entreprise possède une vaste expérience dans la conception et la réalisation d’installations industrielles complexes destinées aux secteurs de l’énergie et de la chimie. Elle possède également une longue expérience de collaboration avec des concédants de licences technologiques afin de transformer des procédés en offres de licences commerciales. Les travaux menés dans le cadre de ce protocole d’accord devraient associer l’expertise de la Société en matière de chimie et de procédés aux compétences de pointe de l’entreprise leader en GEPC pour ce qui concerne l’ingénierie et la gestion de projets, afin de proposer aux futurs clients des conceptions d’usines modulaires, configurables et reproductibles.

L’objectif final du protocole d’accord vise la mise au point conjointe d’un ensemble de licences commerciales pour la technologie HCT (ci-après dénommé « les Licences groupées ») et d’un programme commercial associé basé sur ces licences (ci-après dénommé « l’Activité de licences ») pour les usines de recyclage de plastique utilisant la technologie HCT. L’Activité de licences définirait les modalités de commercialisation, de tarification, de fourniture ainsi que d’assistance aux clients pour les solutions de la technologie HCT dédiées au recyclage chimique avancé des déchets plastiques.

Les activités actuelles prévues dans le protocole d’accord et la collaboration potentielle avec l’entreprise leader en GEPC s’inscrivent dans le cadre du processus de déploiement à grande échelle de la technologie HCT. Cela inclut l’usine pionnière (« FOAK ») dont la construction est prévue au parc industriel Chemelot aux Pays-Bas. Les données et l’expérience opérationnelle de l’installation pilote en cours Next Generation Process (« NGP ») et du projet de l’usine FOAK devraient servir de base technique pour les Licences groupées. En combinant les données opérationnelles et les connaissances techniques de la technologie HCT en matière de procédés avec les capacités d’exécution et l’expérience à l’échelle mondiale de l’entreprise leader en GEPC dans la réalisation de projets, les parties visent à réduire les risques techniques et les risques liés à la mise en œuvre, dans le but de mettre en place un modèle de licence susceptible de soutenir de futurs projets HCT à l’échelle industrielle.

« Ce protocole d’accord constitue une étape importante dans la feuille de route de la commercialisation de la technologie Hydrochemolytic™ », a déclaré Ofer Vicus, Directeur général d’Aduro. Il ajoute par la suite : « Aduro a clairement indiqué que l’octroi de licences constituait l’un des axes principaux de sa stratégie de commercialisation, et ce protocole d’accord va dans cette direction. La collaboration avec une entreprise leader en GEPC permet de transformer la technologie HCT en un ensemble de licences commerciales groupées avec un concept d’usine reproductible que les clients peuvent évaluer dans le cadre d’un projet industriel. L’unité pilote NGP est récemment passée en phases d’exploitation, et le choix du site pour l’usine FOAK a été finalisé. Ces progrès s’inscrivent dans le cadre du programme de travail en étapes prévu dans le protocole d’accord. Au cours des derniers mois les équipes d’Aduro et de l’entreprise leader en GEPC sont parvenus à un accord sur les exigences techniques et le plan de mise en œuvre de la prochaine phase de travaux. J’apprécie les efforts déployés de part et d’autre, et je souhaite remercier les personnes impliquées pour le travail mené qui nous a permis d’arriver où nous en sommes ».

Le protocole d’accord est non contraignant et ne crée aucune obligation pour l’une ou l’autre des parties de conclure une transaction particulière. Toute tâche réalisée dans le cadre de ce protocole sera soumise à des cahiers des charges convenus d’un commun accord, et chaque étape de la collaboration, y compris l’élaboration des Licences groupées et toute activité liée aux Licences commerciales, sera conditionnée par les résultats techniques, le financement, la conclusion d’accords définitifs et l’approbation des instances dirigeantes respectives des parties.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques ; de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en pétrole plus léger et plus précieux ; et de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières et au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations apparaissant dans le présent communiqué qui ne relèvent pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « s’attend à », « prévoit », « estime », « à l’intention de », « prévoit de », « potentiel », « vise », « pourrait », « va », « devrait » ou des expressions similaires, et comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant : les avantages escomptés du protocole d’accord conclu avec l’entreprise leader en GEPC ; la portée, le calendrier et les résultats du programme de travail en étapes envisagés dans le cadre du protocole d’accord ; l’élaboration des Licences groupées et Licences commerciales pour la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») ; les rôles et contributions prévus d’Aduro et de l’entreprise leader en GEPC dans le cadre de tout accord définitif futur ; le développement, la mise en service et l’exploitation de l’usine pilote Next Generation Process (NGP) ; l’usine pionnière (FOAK) prévue en Europe, y compris son calendrier, son emplacement, son financement, l’obtention des permis, sa construction et sa mise en service ; l’évaluation, la sélection et l’utilisation potentielle d’un site pour l’usine FOAK ; l’adoption par le marché, l’évolutivité et les performances des solutions basées sur la technologie HCT pour le recyclage chimique des déchets plastiques post-consommation et la capacité à initier et à exécuter de futurs projets basés sur la technologie HCT dans le cadre de modèles de licences, ainsi qu’à réduire les risques techniques, d’exécution ou de livraison grâce au développement de conceptions d’usines pré-ingénieries et reproductibles.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, les estimations et les hypothèses actuelles de la direction à la date du présent communiqué de presse et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux décrits dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques liés : aux performances techniques et opérationnelles de la technologie HCT à l’échelle pilote et industrielle ; à la capacité des parties à s’entendre sur la portée, le calendrier, les budgets et les critères de réussite de tout programme de travail en étapes ; au caractère non contraignant du protocole d’accord et au risque que les parties ne concluent aucun accord définitif avec l’entreprise leader en GEPC et d’autres tiers à des conditions acceptables ; la capacité à obtenir les capitaux, permis, autorisations, équipements et services nécessaires pour l’usine pilote NGP, l’usine FOAK et tout projet futur ; la réalisation de la due diligence et l’acquisition ou la location de tout site proposé pour l’usine FOAK ; les risques liés à la construction, à la mise en service et à l’exploitation ; les changements dans les conditions du marché, les cadres réglementaires et la demande des clients en matière de solutions de recyclage chimique ; les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et à la logistique ; la disponibilité des matières premières appropriées ; la dépendance vis-à-vis de partenaires stratégiques ; les pressions concurrentielles et les autres facteurs de risque identifiés de temps à autre dans les documents d’information publique et de la Société déposés sur SEDAR+ et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué et la Société ne s’engage pas à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.