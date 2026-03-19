Émission d'actions et avis de clarification

TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite à son communiqué publié sur l'ASX le 13 mars 2026, Cygnus Metals Limited (« Cygnus » ou la « Société ») a émis aujourd'hui un total de 156 250 000 actions ordinaires entièrement libérées (« actions ») au prix d'émission de 0,16 $ AU chacune dans le cadre du placement, permettant de lever 25 M$ AU avant les frais. Les actions ont été émises conformément aux règles de cotation 7.1 et 7.1A de l'ASX.

Cygnus a émis les actions sans divulgation en vertu de l'article 708A(5) de la Corporations Act 2001 (Cth) (« Loi »). En ce qui concerne ces actions émises, conformément à l'article 708A(6) de la Loi, la Société donne avis en vertu du paragraphe 708A(5)(e) que :

les actions ont été émises sans divulgation aux investisseurs en vertu de la partie 6D.2 de la Loi, et



à la date du présent avis :



la Société s'est conformée aux dispositions du chapitre 2M de la Loi, telles qu'elles s'appliquent à la Société; la Société s'est conformée aux articles 674 et 674A de la Loi; et il n'existe aucune information exclue au sens des articles 708A(7) ou 708A(8) de la Loi, qui doit être divulguée en vertu de l'article 708A(6)(e) de la Loi.



Comme annoncé précédemment, la Société poursuit ses programmes d'exploration et de forage sur son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec, et attend les résultats d'analyse de son programme de forage actuel (qui est toujours en cours). La Société annoncera les résultats d'analyse lorsqu'elle sera en mesure de terminer la compilation et l'interprétation de toutes les données, conformément à ses obligations d'information continue, au Code JORC et aux règles de cotation de l'ASX.



La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam Médias: Président exécutif Paul Armstrong T: +61 8 6118 1627 Read Corporate C:info@cygnusmetals.com T: +61 8 9388 1474



À propos de Cygnus Metals



Cygnus Metals Limited (ASX:CY5, TSXV:CYG, OTCQB:CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.