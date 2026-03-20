Artel überwindet die Barriere zwischen SDI und IP mit den bahnbrechenden FiberLink™ ST2110-TD-Throw-Down-Einheiten

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„Der Fiberlink ST2110-TD ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort hin, wo Sie ihn brauchen. Und schon funktioniert er.“



Tim Godby

Director, Media Transport Systems

PATTON

HUDSON, Massachusetts, und GAITHERSBURG, Maryland, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video – eine Marke von Patton® und Hersteller von Medientransportprodukten – gibt die Einführung des FiberLinkTM ST2110-TD bekannt – ein robustes, kompaktes „Throw-Down“-Gateway, das in Echtzeit zwischen 3G/HD-SDI- und SMPTE ST 2110-IP-Signalen umwandelt – das ab sofort vorbestellt werden kann. Die Lieferung ist für Mai vorgesehen.



Gateway. Die neueste Innovation von Artel ermöglicht die Verbindung zwischen bestehenden SDI-Workflows und modernen All-IP-Broadcast-Infrastrukturen. Der ST2110-TD unterstützt einen oder zwei Kanäle im bidirektionalen Betrieb.

„Sender sollten nicht vor der Wahl stehen, entweder ihre SDI-Investitionen zu erhalten oder auf IP-Kommunikation umzusteigen“, so Tim Godby, Director, Media Transport Systems.

Einfach aufstellen. Egal wo. Der ST2110-TD macht seinem Namen alle Ehre. Dieses „Throw-Down“-Gerät ist kompakt und tragbar. Ingenieure können es fast überall einsetzen. . . ein Studio, ein externer Veranstaltungsort oder ein Übertragungswagen. Es ist kein Gestell erforderlich. Zu den Befestigungsmöglichkeiten zählen DIN-Schienen, NEMA-Gehäuse und 1U-Rack-Einschübe (für Festinstallationen).

„Der FiberLink ST2110-TD bietet beides“, so Godby weiter. „Anwender dieses Produkts erhalten einen strategischen, skalierbaren, flexiblen und kostengünstigen Weg, um bestehende SDI-Workflows zuverlässig an ST2110 anzupassen.“

ST2110-konform. Der FiberLink ST2110-TD entspricht in jeder Hinsicht den SMPTE ST 2110-Standards:

Video gemäß ST 2110-20 (ein- oder zweikanalig)

Audio gemäß ST 2110-30 (PCM)

Zusatzdaten gemäß ST 2110-40

PTP-Synchronisation gemäß ST 2110-10 für eine präzise Stream-Ausrichtung





Tatsächlicher Einsatz. Der ST2110-TD wurde speziell für die Anforderungen des realen Rundfunkbetriebs entwickelt und hergestellt. Zu den integrierten intelligenten Funktionen gehören:

Die SDI-Anschlüsse erkennen die Formate HD-SDI und 3G-SDI automatisch

Traffic Shaping gemäß ST 2110-21 gewährleistet eine zuverlässige und pünktliche Videoübertragung

Nahtlose Redundanz durch Schutzumschaltung gemäß ST 2022-7

NMOS-Unterstützung für Erkennung, Routing und Audiozuordnung

Durch Software-Upgrades lässt sich das Gerät an zukünftige Standards anpassen





„PLUS. . . es ist bidirektional“, fügte Godby hinzu. „Der Fiberlink ST2110-TD ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort hin, wo Sie ihn brauchen. Und schon funktioniert er.“

Verfügbarkeit. Vier ST2110-TD-Artikelnummern können vorbestellt werden. Zu den Konfigurationen gehören 1-Kanal- und 2-Kanal-Versionen für die Kapselung (SDI-zu-ST2110) und die Entkapselung (ST2110-zu-SDI). Netzteile sind im Lieferumfang enthalten.



Erfahren Sie mehr unter patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



In diesem Zusammenhang:,Artel hat kürzlich sein neues ST2110 Media Gateway mit JPEG-XS-Komprimierung vorgestellt, das openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP-Gateway.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92