Artel rompe la barrera entre SDI e IP con las revolucionarias unidades portátiles FiberLink™ ST2110-TD

"El FiberLink ST2110-TD es compacto y resistente. Colóquelo donde lo necesite. Simplemente funciona".
Tim Godby
Director de sistemas de transporte de medios
HUDSON, Massachusetts y GAITHERSBURG, Maryland, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video, marca de Patton® y productor de soluciones de transporte de medios, anuncia el robusto y compacto gateway FiberLinkTM ST2110-TD tipo “throw-down”, que convierte entre señales 3G/HD-SDI y SMPTE ST 2110 IP en tiempo real, ya está disponible para preorden. Se espera su entrega en mayo.
Gateway. La más reciente innovación de Artel permite la interconexión entre flujos de trabajo SDI heredados y una moderna infraestructura de transmisión totalmente basada en IP. El ST2110-TD es compatible con uno o dos canales con operación bidireccional.
“Los radiodifusores no deberían tener que elegir entre preservar su inversión en SDI o adoptar la comunicación IP”, afirmó Tim Godby, director de sistemas de transporte de medios.
Colóquelo donde sea. Despliéguelo en cualquier lugar. El ST2110-TD hace honor a su nombre. Este dispositivo tipo ‘throw-down’ es compacto y portátil. Los ingenieros pueden implementarlo prácticamente en cualquier lugar. . . en el piso de un estudio, en una locación remota o en una unidad móvil de producción. No requiere rack. Las opciones de montaje incluyen riel DIN, gabinetes NEMA y bandejas rack de 1U (para instalaciones permanentes).
“El FiberLink ST2110-TD ofrece lo mejor de ambos mundos”, continuó Godby. “Los usuarios obtienen una vía estratégica, escalable, flexible y rentable para adaptar de forma confiable los flujos de trabajo SDI existentes al estándar ST2110”.
Compatibilidad con ST2110. El FiberLink ST2110-TD cumple plenamente con los estándares SMPTE ST 2110:
- Video conforme a ST 2110-20 (canal único o doble)
- Audio conforme a ST 2110-30 (PCM)
- Datos auxiliares conforme a ST 2110-40
- Sincronización PTP según ST 2110-10 para una alineación precisa de flujos
Diseñado para el mundo real. El ST2110-TD ha sido diseñado y fabricado para satisfacer las exigencias de la transmisión en entornos reales. Entre sus funciones inteligentes integradas se incluyen:
- Puertos SDI con detección automática de formatos HD-SDI y 3G-SDI
- Modelado de tráfico conforme a ST 2110-21 para garantizar una entrega de video puntual y confiable
- Redundancia sin interrupciones mediante conmutación de protección ST 2022-7
- Compatibilidad con NMOS para descubrimiento, enrutamiento y mapeo de audio
- Actualización de software para adaptarse a futuros estándares
"Además, es bidireccional", agregó Godby. "El FiberLink ST2110-TD es compacto y resistente. Colóquelo donde lo necesite. Simplemente funciona".
Disponibilidad. Cuatro versiones del SKU ST2110-TD están disponibles para preorden. Las configuraciones incluyen versiones de 1 y 2 canales para encapsulación (SDI a ST2110) y desencapsulación (ST2110 a SDI). Se incluyen adaptadores de corriente CA.
Para más información visite, patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td
En noticias relacionadas, Artel recientemente presentó su nuevo gateway de medios ST2110 con compresión JPEG-XS, el gateway openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP.
