Artel fait tomber la barrière entre SDI et IP grâce à ses unités FiberLink™ ST2110-TD révolutionnaires faciles à installer

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« Le Fiberlink ST2110-TD est compact et robuste. Installez-le là où vous en avez besoin. Il fonctionne à merveille. »



Tim Godby

Directeur, Systèmes de transport multimédia

PATTON

HUDSON, Massachusetts et GAITHERSBURG, Maryland, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video — une marque de Patton® et fabricant de produits de transport multimédia — annonce le lancement du FiberLinkTM ST2110-TD — une passerelle robuste et compacte facile à installer qui assure la conversion en temps réel entre les normes 3G/HD-SDI et la norme SMPTE ST 2110 IP — désormais disponible en précommande. Livraison prévue en mai.



Passerelle. La dernière innovation d’Artel assure l’interconnexion entre les flux de travail SDI traditionnels et les infrastructures de diffusion modernes entièrement basées sur le protocole IP. La norme ST2110-TD prend en charge un ou deux canaux dans le cadre d’un fonctionnement bidirectionnel.

« Les diffuseurs ne devraient pas avoir à choisir entre la protection de leurs investissements SDI et l’adoption des communications IP », a déclaré Tim Godby, directeur, systèmes de transport multimédia.

Installation simple. Installez-le où vous le souhaitez. Le ST2110-TD est à la hauteur des attentes. Cet appareil simple à installer est compact et facile à transporter. Les ingénieurs peuvent le déployer pratiquement partout. . . un plateau de studio, un site à distance ou une unité mobile. Aucun support n’est nécessaire. Les options de montage comprennent le rail DIN, les boîtiers NEMA et les plateaux de rack 1U (pour les installations fixes).

« Le FiberLink ST2110-TD est une solution "tout-en-un" », a ajouté Tim Godby. « Les utilisateurs de ce produit bénéficient d’une solution stratégique, évolutive, flexible et abordable pour adapter de manière fiable leurs flux de travail SDI actuels à la norme ST2110.

Conforme à la norme ST2110. Le FiberLink ST2110-TD respecte à la lettre les normes SMPTE ST 2110 :

Vidéo conforme à la norme ST 2110-20 (canal unique ou double canal)

Audio conforme à la norme ST 2110-30 (PCM)

Données complémentaires conformes à la norme ST 2110-40

Synchronisation PTP conforme à la norme ST 2110-10 pour un alignement précis des flux





Répond aux besoins concrets. Le ST2110-TD a été conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de la diffusion en conditions réelles. Les fonctionnalités intelligentes intégrées comprennent :

Des ports SDI à détection automatique reconnaissant automatiquement les formats HD-SDI et 3G-SDI

La régulation du trafic conformément à la norme ST 2110-21 qui garantit une diffusion vidéo fiable et rapide

Une redondance fluide grâce à la commutation de protection ST 2022-7

La prise en charge NMOS pour la détection, le routage et le mappage audio

La possibilité de mise à niveau logicielle pour assurer la compatibilité de l’appareil avec les normes futures





« DE PLUS. . . il est bidirectionnel », a déclaré Tim Godby. « Le Fiberlink ST2110-TD est compact et robuste. Installez-le là où vous en avez besoin. Il fonctionne à merveille. »

Disponibilité. Quatre UGS ST2110-TD sont disponibles en précommande. Les configurations incluent des versions à 1 canal et à 2 canaux pour l’encapsulation (SDI vers ST2110) et la désencapsulation (ST2110 vers SDI). Adaptateurs secteur CA inclus.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



Autre actualité, Artel a récemment dévoilé sa nouvelle passerelle multimédia ST2110 avec compression JPEG-XS, la passerelle A/V sur IP openGear OG-JXS SMART ST2110.

Photo : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92