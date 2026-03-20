Artel שוברת את מחסום ה-SDI ל-IP עם FiberLink™ ST2110-TD משנה המשחק שמוצע כיחידות להתקנה קלה

הדסון, מסצ'וסטס וגית'רסבורג, מרילנד, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
חברת Artel Video - מותג של ®Patton ויצרנית מוצרים להובלת מדיה - מכריזה על FiberLinkTM ST2110-TD- שער קומפקטי ועמיד להתקנה קלה הממיר בין אותות IP 3G/HD-SDI ו-SMPTE ST 2110 בזמן אמת - והוא זמין כבר עתה להזמנה מוקדמת. האספקה צפויה במאי.
שער. החידוש האחרון של Artel מספק חיבור הדדי בין תזרימי עבודה SDI מדור קודם לתשתית שידור IP מודרנית. ST2110-TD תומך בערוץ אחד או שניים עם פעולה דו-כיוונית.
"גופי שידור לא צריכים לבחור בין שימור ההשקעות ב-SDI לבין אימוץ תקשורת IP", אמר טים גודבי (Tim Godby), מנהל, מערכות הובלת מדיה.
התקנה קלה. אפשר 'לזרוק' אותו בכל מקום. ST2110-TD מתאים לשמו. מכשיר להתקנה קלה זה הוא קומפקטי ונייד. מהנדסים יכולים לפרוס אותו כמעט בכל מקום: רצפת אולפן, אולם מרוחק או משאית הפקה. אין צורך בארון תקשורת. אפשרויות ההרכבה כוללות מסילת DIN, מארזי NEMA ומגשי ארון תקשורת בגודל 1U (להתקנות קבועות).
"FiberLink ST2110-TD מציע גם וגם" , המשיך גודבי. "מאמצים של מוצרים מקבלים נתיב אסטרטגי, ניתן להרחבה, גמיש ובמחיר סביר להתאמה אמינה של תזרימי עבודה קיימים של SDI ל-ST2110".
תואם ל-ST2110. ה-FiberLink ST2110-TD עומד בכל פרט לפי תקני SMPTE ST 2110:
- וידאו לפי ST 2110-20 ערוץ יחיד או דו-ערוצי)
- אודיו לפי ST 2110-30 (PCM)
- נתונים נלווים לפי ST 2110-40
- סנכרון PTP לפי ST 2110-10 ליישור מדויק של ההזרמות
העולם האמיתי. ה-ST2110-TD מתוכנן ומיוצר לדרישות השידור האמיתי. תכונות חכמות מובנות כוללות:
- חישה אוטומטית של יציאות SDI מזהות אוטומטית פורמטים HD-SDI ו-3G-SDI
- עיצוב תנועה לפי ST 2110-21 מבטיח אספקת וידאו אמינה ובזמן
- יתירות חלקה באמצעות החלפת הגנה ST 2022-7
- תמיכה ב-NMOS לגילוי, ניתוב ומיפוי אודיו
- שדרוג תוכנה מתאים את היחידה לסטנדרטים עתידיים
"בנוסף... זה דו-כיווני," הוסיף גודבי. "ה-Fiberlink ST2110-TD הוא קומפקטי ועמיד. הניחו אותו היכן שאתם צריכים. זה פשוט עובד"
זמינות. ארבעה דגמים של ST2110-TD כבר זמינים להזמנה מראש. התצורות כוללות גרסאות של ערוץ אחד ושני ערוצים לעיטוף (SDI ל-ST2110) והפרדה (ST2110 ל-SDI). מתאמי AC כלולים.
למידע נוסף בקרו בכתובת patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td
בחדשות קשורות, ארטל חשפה לאחרונה את שער המדיה החדש ST2110 עם דחיסת JPEG-XS, שער openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP.
למידע נוסף וליצירת קשר:
Glendon Flowers
+1 301 975 1000
press@patton.com