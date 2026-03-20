Artel Mengatasi Keterbatasan SDI-ke-IP dengan Unit FiberLink™ ST2110-TD Throw-Down yang Inovatif

HUDSON, Mass. dan GAITHERSBURG, Md., March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video—merek dari Patton® dan produser Media Transport Products—mengumumkan FiberLinkTM ST2110-TD—sebuah gateway “throw-down” yang ringkas dan tangguh yang mengonversi antara persinyalan 3G/HD-SDI dan SMPTE ST 2110 IP secara real time—kini tersedia untuk praorder. Pengiriman produk diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei.



Gateway. Inovasi terbaru Artel menyediakan interkoneksi antara alur kerja SDI lama dan infrastruktur penyiaran all-IP modern . ST2110-TD mendukung satu atau dua kanal dengan operasi dua arah.

“Lembaga penyiaran tidak seharusnya memilih antara mempertahankan investasi SDI atau mengadopsi komunikasi IP,” ujar Tim Godby, Director, Media Transport Systems.

Throw Down. Letakkan Di Mana Saja. ST2110-TD benar-benar sesuai namanya. Perangkat "throw-down" ringkas dan portabel. Teknisi dapat dengan mudah menempatkannya hampir di mana saja. . . di lantai studio, lokasi siaran jarak jauh, atau truk produksi. Tidak perlu rak. Opsi pemasangan mencakup DIN-rail, NEMA enclosure, dan 1U rack-tray (untuk instalasi permanen).

“FiberLink ST2110-TD menawarkan pendekatan ‘both-and (mengakomodasi keduanya)’", imbuh Godby. “Pengguna produk mendapatkan jalur yang strategis, skalabel, fleksibel, dan terjangkau untuk secara andal mengadaptasi alur kerja SDI yang sudah ada ke ST2110.

Sesuai dengan standar ST2110. FiberLink ST2110-TD mengikuti standar SMPTE ST 2110 dalam setiap detail:

Video sesuai dengan ST 2110-20 (kanal tunggal atau ganda)

Audio sesuai dengan ST 2110-30 (PCM)

Data tambahan sesuai dengan ST 2110-40

Sinkronisasi PTP sesuai ST 2110-10 untuk penyelarasan stream yang presisi





Dunia Nyata. ST2110-TD dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penyiaran di dunia nyata. Fitur cerdas bawaan mencakup:

Port SDI dengan fitur autosensing secara otomatis mendeteksi format HD-SDI dan 3G-SDI

Pembentukan trafik sesuai ST 2110-21 memastikan pengiriman video yang andal dan tepat waktu

Redundansi yang lancar melalui mekanisme pengalihan ke jalur proteksi ST 2022-7

Dukungan NMOS untuk penemuan, perutean, dan pemetaan audio

Kemampuan upgrade perangkat lunak memungkinkan unit ini beradaptasi dengan standar di masa mendatang





"PLUS. . . sifatnya dua arah,” tambah Godby. "Fiberlink ST2110-TD ringkas dan tangguh. Letakkan di mana pun Anda perlu. Perangkat ini langsung siap digunakan”

Ketersediaan. Empat SKU ST2110-TD tersedia untuk praorder. Konfigurasi mencakup versi 1 kanal dan 2 kanal untuk enkapsulasi (SDI-ke-ST2110) dan de-enkapsulasi (ST2110-ke-SDI). Termasuk adaptor daya AC.



Pelajari lebih lanjut di patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



Dalam berita terkait, Artel baru-baru ini memperkenalkan ST2110 Media Gateway barunya dengan kompresi JPEG-XS, openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP Gateway.

