アーテル (Artel)、画期的なFiberLink™ ST2110-TDスローダウンユニットにより、SDIからIPへの障壁を打破

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「Fiberlink ST2110-TDはコンパクトで堅牢です。 必要な場所にポンと置くだけOK。 すぐに動作します。」



ティム・ゴッドビー (Tim Godby)

メディア・トランスポート・システムズ ディレクター

パットン

マサチューセッツ州ハドソンおよびメリーランド州ゲイサーズバーグ発, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton®のブランドであり、メディア伝送製品を製造するアーテル ビデオ (Artel Video) は、FiberLinkTM ST2110-TD―3G/HD-SDIとSMPTE ST 2110 IP信号をリアルタイムで相互変換する、堅牢かつコンパクトな「スローダウン」ゲートウェイ―の予約受付を開始した。 納品は5月を予定している。



ゲートウェイ。 アーテルの最新イノベーションは、 従来型 のSDIワークフローと 最新 のオールIP放送インフラとの相互接続を実現する。 ST2110-TDは、1チャンネルまたは2チャンネルの双方向オペレーションをサポートする。

メディア・トランスポート・システム部門のディレクター、ティム・ゴッドビーは次のように述べている。「放送事業者は、SDIへの投資を維持するか、IP通信を採用するか、という二者択一を迫られるべきではありません。」

スロー・イット・ダウン 。 置く場所を選ばない。 ST2110-TDはその名の通りだ。 この「スローダウン (どこにでも置ける)」デバイスはコンパクトで持ち運びが容易だ。 エンジニアは. . . スタジオの床、遠隔地、あるいは制作車内など、ほぼどこにでも設置可能。 ラックは不要。 取り付けオプションには、DINレール、NEMAエンクロージャー、および1Uラックトレイ (常設設置用) が含まれる。

ゴッドビーはさらにこう述べている。「FiberLink ST2110-TDは『両方の利点』を兼ね備えています。 本製品を導入することで、既存のSDIワークフローをST2110に確実に適応させるための、戦略的で拡張性が高く、柔軟かつ手頃な価格の道筋が得られます。」

ST2110 準拠。 FiberLink ST2110-TDは、SMPTE ST 2110規格を細部に至るまで遵守している:

ST 2110-20に準拠した映像（シングルまたはデュアルチャンネル）

ST 2110-30 に準拠したオーディオ（PCM）

ST 2110-40 準拠の付加データ

ST 2110-10 に基づく PTP 同期による正確なストリーム整合





実際の環境に対応。 ST2110-TDは、実際の放送現場のニーズに合わせ、設計・製造されている。 以下のスマート機能を内蔵している:

オートセンシングSDIポートがHD-SDIおよび3G-SDIフォーマットを自動検出

ST 2110-21準拠のトラフィックシェーピングにより、信頼性の高い定時ビデオ配信を保証

ST 2022-7保護スイッチングによるシームレスな冗長化

ディスカバリ、ルーティング、オーディオマッピングのためのNMOSサポート

ソフトウェアアップグレード機能により、将来の規格に対応可能





「さらに. . . 双方向です」とゴッドビーは述べる。 「Fiberlink ST2110-TDはコンパクトで堅牢です。 必要な場所にポンと置くだけOK。 すぐに動作します。」

入手可能性。 ST2110-TDの 4 SKUが予約注文可能だ。 構成には、エンカプセレーション (SDI-ST2110) およびデカプセレーション (ST2110-SDI) 用の1チャンネル版と2チャンネル版が含まれる。 AC電源アダプターが付属する。



詳細はこちら: patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



関連ニュースとして、アーテルは最近、JPEG-XS圧縮機能を搭載した新しいST2110メディアゲートウェイ、openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IPゲートウェイを発表した。

写真: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92