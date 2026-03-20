Artel, 혁신적 FiberLink™ ST2110-TD ‘스로우다운’ 장비로 SDI–IP 장벽 허문다

Patton®… 연결의 시작

“FiberLink ST2110-TD는 작고 견고합니다. 필요한 곳 어디에나 바로 배치하면 됩니다. 확실하게 작동합니다.”

팀 고드비 (Tim Godby)

미디어 전송 시스템 디렉터 (Director, Media Transport Systems)

PATTON

미국 매사추세츠주 허드슨 & 메릴랜드주 게이더스버그, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton®의 브랜드이자 미디어 전송 장비를 생산하는 Artel Video는 3G/HD-SDI와 SMPTE ST 2110 IP 신호 간을 실시간으로 변환하는 견고하고 컴팩트한 ‘스로우다운(throw-down)’ 게이트웨이인 FiberLinkTM ST2110-TD를 사전 주문 방식으로 출시한다고 발표했다. 제품은 5월 배송이 예상된다.

게이트웨이. Artel의 최신 혁신 제품은 기존 (legacy) SDI 기반 워크플로와 최신 방식의 (modern) 올-IP 방송 인프라 간의 상호 연결을 제공한다. ST2110-TD는 양방향 운용을 지원하며 1채널 또는 2채널 구성이 가능하다.

미디어 전송 시스템 부문 디렉터 팀 고드비(Tim Godby)는 “방송사는 기존 SDI 투자 유지와 IP 기반 통신 도입 사이에서 선택을 강요받아서는 안 된다”고 말했다.

어디에든 바로 배치. 장소에 상관 없이 즉시 설치. ST2110-TD는 이름 그대로의 기능을 구현한다. 이 ‘스로우다운(throw-down)’ 장비는 작고 휴대성이 뛰어나 엔지니어들이 스튜디오 바닥, 원격 촬영 현장, 중계 차량 등 거의 모든 장소에 손쉽게 설치할 수 있다. 별도의 랙이 필요 없으며, DIN 레일, NEMA 인클로저, 1U 랙 트레이(영구 설치용) 등 다양한 장착 옵션을 지원한다.

고드비는 이어 “FiberLink ST2110-TD는 ‘둘 다 가능한(both-and)’ 솔루션을 제공한다”며 “도입 기업들은 기존 SDI 워크플로를 ST2110으로 안정적으로 전환할 수 있는 전략적이고 확장 가능하며 유연하고 비용 효율적인 경로를 확보할 수 있다”고 설명했다.

ST2110 규격 준수. FiberLink ST2110-TD는 SMPTE ST 2110 표준을 모든 측면에서 충실히 따르고 있다.



ST 2110-20에 따른 비디오 처리(단일 또는 이중 채널)

ST 2110-30에 따른 오디오 처리(PCM)

ST 2110-40에 따른 부가 데이터 처리

정밀한 스트림 정렬을 위한 ST 2110-10 기반 PTP 동기화



실제 환경에 최적화. ST2110-TD는 실제 방송 환경의 요구사항을 충족하도록 설계·제조됐으며, 다양한 스마트 기능을 내장하고 있다.

자동 감지 기능을 통해 HD-SDI 및 3G-SDI 포트를 자동 인식

ST 2110-21 기반 트래픽 셰이핑으로 안정적이고 정확한 영상 전송 보장

ST 2022-7 보호 스위칭을 통한 끊김 없는 이중화 지원

장치 탐색, 라우팅, 오디오 매핑을 위한 NMOS 지원

소프트웨어 업그레이드를 통한 향후 표준 대응 가능



고드비는 이어 “게다가 양방향 기능까지 지원한다”며 “FiberLink ST2110-TD는 컴팩트하면서도 견고한 장비로, 필요한 곳 어디에나 바로 배치해 사용할 수 있으며 안정적으로 작동한다”고 덧붙였다.

출시 정보. ST2110-TD는 총 4가지 SKU로 사전 주문이 가능하다. 구성은 캡슐화(SDI→ST2110)와 디캡슐화(ST2110→SDI)를 지원하는 1채널 및 2채널 버전으로 제공되며, AC 전원 어댑터가 포함된다.



자세한 내용은 patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td에서 확인할 수 있다.



관련 뉴스, Artel recently unveiled its new ST2110 Media Gateway with JPEG-XS Compression, the openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP Gateway.

사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92