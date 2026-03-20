Artel Menembusi Halangan SDI-ke-IP dengan Unit FiberLink™ ST2110-TD “Throw-Down” yang Mengubah Permainan

HUDSON, Massachusetts dan GAITHERSBURG, Maryland, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video—jenama Patton® dan pengeluar Produk Pengangkutan Media—mengumumkan FiberLinkTM ST2110-TD—sebuah gerbang “throw-down” yang padat dan lasak, sekali gus mampu menukar antara isyarat 3G/HD-SDI dan SMPTE ST 2110 IP secara masa nyata—kini tersedia untuk pra-pesanan. Penghantaran dijangka pada bulan Mei.



Gerbang. Inovasi terkini Artel menyediakan saling hubungan antara aliran kerja SDI warisan dan infrastruktur penyiaran serba-IP yang moden . ST2110-TD menyokong satu atau dua saluran dengan operasi dua hala.

“Penyiar tidak seharusnya terpaksa memilih antara mengekalkan pelaburan SDI atau menerima komunikasi IP,” kata Tim Godby, Pengarah, Sistem Pengangkutan Media.

Throw it Down. Letakkan Di Mana Sahaja. ST2110-TD menepati namanya. Peranti ‘throw-down’ ini padat dan mudah alih. Jurutera boleh menggunakannya hampir di mana sahaja. . . di lantai studio, lokasi jauh atau trak produksi. Tidak memerlukan rak. Pilihan pemasangan termasuk rel DIN, bekas NEMA dan dulang rak 1U (untuk pemasangan kekal).

“FiberLink ST2110-TD menawarkan ‘both-and’,” sambung Godby. “Pengguna produk mendapat laluan strategik, boleh diskala, fleksibel dan berpatutan untuk menyesuaikan aliran kerja SDI sedia ada dengan ST2110 secara boleh dipercayai.

Patuh ST2110. FiberLink ST2110-TD mematuhi piawaian SMPTE ST 2110 dalam setiap perincian:

Video menurut ST 2110-20 (saluran tunggal atau dwi-saluran)

Audio menurut ST 2110-30 (PCM)

Data tambahan menurut ST 2110-40

Penyegerakan PTP mengikut ST 2110-10 untuk penjajaran aliran yang tepat





Dunia Nyata. ST2110-TD direka dan dihasilkan untuk memenuhi tuntutan penyiaran sebenar. Ciri pintar terbina termasuk:

Port SDI pintar yang secara automatik mengenal pasti format HD-SDI dan 3G-SDI

Pembentukan trafik mengikut ST 2110-21 memastikan penghantaran video yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya

Redundansi lancar melalui suis perlindungan ST 2022-7

Sokongan NMOS untuk penemuan, penghalaan dan pemetaan audio

Kebolehan naik taraf perisian menyesuaikan unit dengan piawaian masa depan





“PLUS. . . ia dua hala,” tambah Godby. “FiberLink ST2110-TD ini padat dan lasak. Letakkan sahaja di mana anda memerlukannya. Ia terus berfungsi.”

Ketersediaan. Empat SKU ST2110-TD kini tersedia untuk pra-pesanan. Konfigurasi termasuk versi 1-saluran dan 2-saluran untuk enkapsulasi (SDI-ke-ST2110) dan nyah-enkapsulasi (ST2110-ke-SDI). Penyesuai kuasa AC disertakan.



Ketahui lebih lanjut di patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



Dalam berita berkaitan, Artel baru-baru ini memperkenalkan Gerbang Media ST2110 baharu dengan Pemampatan JPEG-XS, iaitu openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP Gateway.

