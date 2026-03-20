Artel ทลายข้อจำกัด SDI-to-IP ด้วย FiberLink™ ST2110-TD รุ่นใหม่ที่พลิกโฉมวงการ

"FiberLink ST2110-TD มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงทนทาน สามารถวางใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการ และพร้อมทำงานได้ทันที"
Tim Godby
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบส่งสัญญาณสื่อ
ฮัดสัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และเกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video ซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งของ Patton® และเป็นผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ระบบส่งสัญญาณสื่อ ประกาศว่า FiberLinkTM ST2110-TD ซึ่งเป็นเกตเวย์แบบ "วางลง" ที่แข็งแรงและมีขนาดกะทัดรัด สามารถแปลงสัญญาณระหว่าง 3G/HD-SDI และ SMPTE ST 2110 IP ได้แบบเรียลไทม์ ขณะนี้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในเดือนพฤษภาคม
เกตเวย์ นวัตกรรมล่าสุดของ Artel ช่วยเชื่อมต่อระหว่างกระแสงาน SDI แบบเดิมและโครงสร้างพื้นฐานการแพร่ภาพแบบ IP เต็มรูปแบบสมัยใหม่ ST2110-TD รองรับการทำงาน 1 หรือ 2 ช่องสัญญาณ พร้อมการรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง
"ผู้แพร่ภาพไม่ควรต้องเลือกระหว่างการรักษาการลงทุนใน SDI หรือการนำการสื่อสารแบบ IP มาใช้งาน" Tim Godby ผู้อำนวยการฝ่ายระบบส่งสัญญาณสื่อ กล่าว
วางแล้วใช้งานได้ทันที นำไปใช้งานได้ทุกที่ ST2110-TD ใช้งานได้สมชื่อ อุปกรณ์แบบ "วางแล้วใช้งานได้ทันที" นี้มีขนาดกะทัดรัดและพกพาได้ วิศวกรสามารถนำไปติดตั้งได้แทบทุกที่ . . ไม่ว่าจะเป็นพื้นสตูดิโอ สถานที่ถ่ายทอดสด หรือรถโปรดักชัน โดยไม่ต้องใช้แร็ก รองรับตัวเลือกการติดตั้ง ได้แก่ DIN-rail, NEMA enclosures และถาดแร็กขนาด 1U (สำหรับการติดตั้งถาวร)
"FiberLink ST2110-TD มอบทางเลือกแบบ 'ได้ทั้งสองอย่าง'" Godby กล่าวต่อ "ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์จะได้รับแนวทางที่มีความเป็นกลยุทธ์ ขยายระบบได้ ยืดหยุ่น และคุ้มค่า เพื่อปรับเวิร์กโฟลว์ SDI ที่มีอยู่ให้รองรับ ST2110 ได้อย่างเชื่อถือได้"
รองรับมาตรฐาน ST2110 FiberLink ST2110-TD เป็นไปตามมาตรฐาน SMPTE ST 2110 ในทุกด้าน:
- วิดีโอเป็นไปตาม ST 2110-20 (รองรับแบบช่องสัญญาณเดี่ยวหรือคู่)
- เสียงเป็นไปตาม ST 2110-30 (PCM)
- ข้อมูลเสริมเป็นไปตาม ST 2110-40
- การซิงโครไนซ์ PTP ตามมาตรฐาน ST 2110-10 เพื่อการจัดแนวสตรีมที่แม่นยำ
การใช้งานจริง ST2110-TD ได้รับการออกแบบและผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของงานแพร่ภาพในสภาพการใช้งานจริง คุณสมบัติอัจฉริยะที่มีในตัว ได้แก่:
- พอร์ต SDI แบบตรวจจับอัตโนมัติสามารถตรวจจับรูปแบบ HD-SDI และ 3G-SDI ได้โดยอัตโนมัติ
- การจัดรูปแบบทราฟฟิกตาม ST 2110-21 ช่วยให้การส่งวิดีโอมีความเสถียรและตรงเวลา
- ระบบสำรองแบบไร้รอยต่อด้วยการสลับการป้องกัน ST 2022-7
- รองรับ NMOS สำหรับการค้นหา การกำหนดเส้นทาง และการแมปเสียง
- สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อรองรับมาตรฐานในอนาคต
"นอกจากนี้ . . ยังรองรับการทำงานแบบสองทิศทาง" Godby กล่าวเสริม "FiberLink ST2110-TD มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงทนทาน สามารถวางใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการ เท่านี้ก็พร้อมใช้งานได้เลย"
การวางจำหน่าย ST2110-TD มีให้เลือก 4 SKU สำหรับการสั่งจองล่วงหน้า มีตัวเลือกการกำหนดค่าทั้งแบบ 1 ช่องสัญญาณและ 2 ช่องสัญญาณ สำหรับการห่อหุ้มสัญญาณ (SDI-to-ST2110) และการถอดห่อหุ้มสัญญาณ (ST2110-to-SDI) มีอะแดปเตอร์ไฟ AC รวมมาให้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Artel เพิ่งเปิดตัว ST2110 Media Gateway รุ่นใหม่พร้อมการบีบอัดแบบ JPEG-XS ได้แก่ openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP Gateway
