Artel 推出颠覆性的 FiberLink™ ST2110-TD 随手部署型设备，打破 SDI 到 IP 的转换壁垒

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“Fiberlink ST2110-TD 紧凑坚固。 随手部署，随处可用。 稳定可靠。”



Tim Godby

媒体传输系统总监

PATTON

马萨诸塞州哈德森和马里兰州盖瑟斯堡, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton® 旗下品牌及媒体传输产品制造商 Artel Video 宣布推出 FiberLinkTM ST2110-TD。这款坚固紧凑的随手部署型网关能够实时实现 3G/HD-SDI 与 SMPTE ST 2110 IP 信令之间的转换，现已开放预购。 预计 5 月交付。



网关。 Artel 的最新创新产品实现了 传统 SDI 工作流程与 现代 全 IP 广播基础设施之间的互联互通。 ST2110-TD 支持单通道或双通道双向传输。

“广播机构不应在保留 SDI 投资与拥抱 IP 通信之间作出取舍。”媒体传输系统总监 Tim Godby 表示。

随手部署。 随处可用。 ST2110-TD 名副其实。 这款随手部署型设备紧凑便携。 工程师几乎可在任何场景部署。 . . 演播室现场、外场转播点或转播车内。 无需安装机柜。 安装方式包括 DIN 导轨、NEMA 机箱以及 1U 机架托盘（用于永久性安装）。

Godby补充道：“FiberLink ST2110-TD 提供‘两全其美’的方案。 用户可获得一条战略级、可扩展、灵活且高性价比的路径，将现有 SDI 工作流程可靠升级至 ST2110。”

符合 ST2110 标准。 FiberLink ST2110-TD 全面遵循 SMPTE ST 2110 标准：

视频符合 ST 2110-20（单通道或双通道）

音频符合 ST 2110-30（PCM）

辅助数据符合 ST 2110-40

支持 ST 2110-10 PTP 同步，实现精准码流对齐





面向实际应用。 ST2110-TD 专为真实广播场景需求设计制造。 内置智能功能包括：

SDI 端口自动识别 HD-SDI 与 3G-SDI 格式

符合 ST 2110-21 的流量整形，确保视频可靠准时传输

通过 ST 2022-7 保护交换实现无缝冗余

支持 NMOS，用于设备发现、路由与音频映射

软件可升级，适配未来标准





“此外， . . 它支持双向传输，”Godby 补充道， “Fiberlink ST2110-TD 紧凑坚固。 随手部署，随处可用。 稳定可靠。”

供应情况。 四款 ST2110-TD 型号开启预售。 配置包括单通道与双通道版本，支持封装（SDI 转 ST2110）与解封装（ST2110 转 SDI）。 附有 AC 电源适配器。



如需了解详情，请访问 patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td



根据相关资讯，Artel 近期发布了搭载 JPEG-XS 压缩技术的全新 ST2110 媒体网关——openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP 网关。

照片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92