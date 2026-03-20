Artel 推出革命性的 FiberLink™ ST2110-TD 隨插即用轉換器，一舉打破 SDI 到 IP 的轉換障礙

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「Fiberlink ST2110-TD 體積小巧，堅固耐用。 隨處可置，即插即用。 就是如此簡單。」



Tim Godby

媒體傳輸系統總監

PATTON

麻省哈德遜市及馬里蘭州蓋瑟斯堡訊, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton®旗下品牌、媒體傳輸產品製造商 Artel Video 宣佈，即日起開放 FiberLinkTM ST2110-TD 預購。這款輕巧型「隨插即用」網關堅固耐用，能即時轉換 3G/HD-SDI 及 SMPTE ST 2110 IP 訊號。 預計 5 月交付。



網關。 Artel 的最新力作，實現了 傳統 SDI 工作流程與 現代 全 IP 廣播基建之間的互連。 ST2110-TD 支援單通道或雙通道雙向運作。

媒體傳輸系統總監 Tim Godby 說：「廣播公司無須在保留 SDI 投資和採用 IP 通訊之間取捨。

即插即用， 隨處可放。 ST2110-TD 可謂實至名歸。 這款「即插即用」設備設計小巧，方便攜帶。 工程人員幾乎可將其部署在任何地方…無論是錄影廠、偏遠場地，還是轉播車上，都同樣適用。 無需機架。 安裝選項包括 DIN 導軌、NEMA 外殼和 1U 機架托盤（適用於永久性安裝）。

Godby 續說：「FiberLink ST2110-TD 提供『兩者兼得』的方案。 採用這款產品的客戶，將獲得方便擴展、靈活多變、成本相宜的策略方案，可靠地將現有的 SDI 工作流程過渡至 ST2110。

符合 ST2110 標準。 FiberLink ST2110-TD 在各個細節上均遵循 SMPTE ST 2110 標準：

影片符合 ST 2110-20（單通道或雙通道）

音訊符合 ST 2110-30 (PCM)

輔助數據符合 ST 2110-40

遵循 ST 2110-10 進行 PTP 同步，確保串流精準對齊





切合實際應用。 ST2110-TD 為滿足真實世界廣播的需求而設計和製造。 內置多項智能功能：

自動感應 SDI 接口，能自動識別 HD-SDI 及 3G-SDI 格式

遵循 ST 2110-21 進行流量整形，確保影片傳輸穩定流暢且準時

支援 ST 2022-7 保護切換，提供無縫備援

支援 NMOS，用於發現、路由和音訊映射

軟件可升級功能，確保設備能隨時對應未來的標準





Godby 補充道：「此外， 它還支援雙向傳輸。」 Fiberlink ST2110-TD 體積小巧，堅固耐用。 隨處可置，即插即用。 就是如此簡單。」

供應情況。 四款 ST2110-TD 庫存單位現已開放預購。 配置包括用於封裝（SDI 到 ST2110）和解封裝（ST2110 到 SDI）的 1 通道和 2 通道版本。 隨附交流電源適配器。



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相關新聞方面，Artel 最近推出配備 JPEG-XS 壓縮技術的全新 ST2110 媒體網關，即 openGear OG-JXS SMART ST2110 互聯網協定影音 (A/V-over-IP) 網關。

照片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92