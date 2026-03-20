WePlay Gelar Aksi Sosial di Indonesia, Hadirkan Harapan bagi Anak Panti Asuhan di Jakarta

JAKARTA, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Platform hiburan sosial global generasi baru, WePlay, menggelar kegiatan donasi amal di Jakarta, Indonesia, pada 5 Maret 2026. Dalam kegiatan ini, WePlay menyalurkan berbagai kebutuhan hidup dan perlengkapan belajar kepada anak-anak panti asuhan setempat, sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya menghadirkan kehangatan bagi mereka yang membutuhkan.

Aksi sosial tersebut berlangsung di Panti Asuhan Mizan Amanah Petukangan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Lembaga ini selama ini dikenal aktif memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yatim, anak-anak yang kehilangan orang tua, serta mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, panti ini juga berperan penting dalam mendukung pendidikan serta pembentukan karakter anak-anak agar dapat tumbuh dengan baik dan mandiri di masa depan.

“WePlay adalah brand pertama yang datang untuk membantu kami”

Panti Asuhan Mizan Amanah Petukangan terletak di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Lembaga ini berfokus menyediakan tempat tinggal, pendidikan, serta pembinaan karakter dan keagamaan bagi anak-anak yatim, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 25 anak yang tinggal di panti ini mayoritas merupakan muslim yang taat, yang sejak kecil telah menjalankan tradisi keagamaan, termasuk menjalani ibadah di bulan ramadan, sambil tumbuh dengan penuh keteguhan di tengah keterbatasan.

Sebelum adanya bantuan ini, panti asuhan tersebut menghadapi kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebanyak 13 anak laki-laki harus tidur dengan berbagi hanya empat kasur, dengan ruang tinggal yang sempit sehingga kualitas istirahat mereka kurang memadai. Selain itu, keterbatasan perlengkapan belajar juga menjadi kendala, yang secara langsung memengaruhi kesempatan pendidikan anak-anak di sana.

Setelah mengetahui kondisi tersebut, tim WePlay segera mengambil langkah cepat dengan menyalurkan berbagai bantuan yang sangat dibutuhkan, seperti kasur, pendingin ruangan, alat tulis, serta bahan pangan.

“Kami sadar harus segera bertindak begitu mengetahui kondisi Mizan Amanah Petukangan,” ujar perwakilan WePlay Indonesia. Ini merupakan pertama kalinya kami memberikan bantuan ke panti ini, dan kami juga menjadi brand pertama yang memberikan dukungan bagi lembaga tersebut. Rasa terima kasih dari pihak panti menjadi motivasi bagi kami untuk terus melangkah dan membantu lebih banyak lagi.

Dari Dunia Virtual ke Kehangatan Nyata

Di dunia WePlay, permainan bukan sekadar hiburan, melainkan juga sarana untuk menyebarkan kepedulian. Senyum dari 25 anak di panti asuhan menjadi bukti nyata bagaimana sebuah platform hiburan sosial dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya. WePlay juga mengajak seluruh pengguna di Indonesia untuk bergabung dalam komunitas yang penuh kehangatan ini di mana bermain game dan menjalin pertemanan sekaligus menjadi cara untuk ikut berkontribusi bagi masa depan yang lebih baik bagi orang lain.

WePlay meyakini bahwa nilai sebuah platform hiburan sosial tidak hanya terletak pada kesenangan yang ditawarkan, tetapi juga pada kemampuannya untuk menyatukan orang-orang dan menyebarkan kebaikan. Sebagai platform global dengan visi “menghubungkan orang melalui permainan dan memimpin tren hiburan sosial online di seluruh dunia”, WePlay berkomitmen untuk mengubah semangat dari dunia virtual menjadi aksi nyata di dunia nyata. Program amal di Indonesia ini menjadi wujud konkret dari strategi lokalisasi WePlay di kawasan Asia Pasifik sekaligus komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Tentang WePlay

WePlay merupakan platform hiburan sosial global yang dioperasikan oleh WEJOY PTE. LTD., sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. Dengan misi “membawa kebahagiaan dan pertemanan bagi generasi muda di seluruh dunia”, WePlay berupaya menghubungkan anak muda secara global melalui fitur suara dan hiburan interaktif.

Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur seperti game, ruang obrolan suara, serta interaksi berbasis pesta (party), sehingga menghadirkan pengalaman sosial yang mudah diakses dan interaktif bagi para penggunanya.

Fitur utama platform:

• Kombinasi inovatif antara sosial berbasis suara dan interaksi bergaya gamifikasi

• Game populer seperti Who's The Spy, Draw&Guess, dan Mic Grab

Tentang WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. merupakan perusahaan internet yang berbasis di Singapura dan didirikan pada 23 Oktober 2020. Sebagai perusahaan yang mengedepankan visi global serta semangat inovasi, WeJoy berkomitmen untuk terus berkembang di bidang sosial dan industri game secara internasional.

WeJoy berfokus pada pengembangan dan operasional permainan sosial berbasis tabletop serta game kasual, dengan penekanan pada penciptaan pengalaman bermain yang inovatif dan menarik. Melalui pendekatan ini, WeJoy berupaya menghubungkan para pemain dari berbagai belahan dunia. Saat ini, WeJoy tengah aktif memperluas pasar internasional dan akan terus memperdalam ekspansi globalnya, dengan tujuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan di kancah dunia.

