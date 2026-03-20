Telix choisit le Cyclone® KIUBE d’IBA pour étendre ses capacités de production aux États‑Unis

Louvain‑la‑Neuve, Belgique, le 20 mars 2026 — IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce la signature d’un contrat avec Telix Pharmaceuticals Limited (Telix ; ASX : TLX, NASDAQ : TLX), entreprise d’oncologie de précision, pour une première commande de quatre cyclotrons Cyclone® KIUBE aux conditions standards d’IBA1. Les systèmes seront installés sur des sites sélectionnés de RLS Radiopharmacies (RLS) aux États‑Unis.

Cet investissement soutient l’expansion stratégique des capacités de production de Telix aux États‑Unis, avec pour objectif de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de permettre la fabrication interne d’isotopes thérapeutiques et diagnostiques critiques ainsi que de radiopharmaceutiques destinés aux soins contre le cancer. Cet accord soutient également la croissance d’IBA RadioPharma Solutions et consolide sa position de leader sur le marché. En associant l’expertise d’IBA en cyclotrons à l’empreinte de distribution et de production de Telix, cette collaboration renforce la capacité collective à répondre à la demande croissante en traceurs pour la tomographie par émission de de positons (TEP) de pointe et autres solutions théranostiques intégrées.

Telix a sélectionné le Cyclone® KIUBE 180 pour ses propriétés de courant élevée, de fiabilité industrielle et de possibilités d’évolution. Chaque cyclotron sera équipé du QUANTM® Irradiation System (QIS®), le plus récent système d’irradiation développé par ARTMS, une filiale détenue à 100 % par Telix Pharmaceuticals. Ensemble, ces technologies permettront une production conforme aux standards cGMP d’éléments radioactifs essentiels, notamment le Gallium‑68 (68Ga), le Zirconium‑89 (89Zr), le Technétium‑99m (99mTc) et le Cuivre‑64 (64Cu) dans un premier temps. L’intégration de cette cible de pointe constitue une étape technique clé, permettant une production localisée efficiente et à haut rendement d’isotopes très demandés, réduisant la dépendance à l’égard de fournisseurs externes et atténuant les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Charles Kumps, Président d’IBA RadioPharma Solutions, a commenté : « Nous sommes fiers de développer notre partenariat avec Telix. En combinant notre leadership en matière de cyclotrons avec leur approche innovante et la technologie ARTMS, nous œuvrons à accélérer la disponibilité d’outils diagnostiques avancés. Cette collaboration illustre notre mission : protéger, améliorer et sauver des vies en rendant la médecine nucléaire plus accessible dans le monde entier et en produisant un impact significatif pour les patients. »

Chad Watkins, General Manager Isotope Strategy chez Telix, a ajouté : « Étendre nos capacités de production d’isotopes et de fabrication chez RLS avec la technologie d’IBA et le système ARTMS QIS est une étape essentielle pour améliorer les résultats pour les patients. Cet investissement dans le réseau RLS/Telix contribuera à garantir que les cliniciens disposent d’un accès fiable, à l’échelle nationale, aux outils de précision dont ils ont besoin pour diagnostiquer et traiter le cancer plus efficacement. »

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À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules. L’entreprise est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie — considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie — ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. Basée à Louvain‑la‑Neuve, en Belgique, l’entreprise emploie environ 2 100 personnes dans le monde. IBA est certifiée B Corporation (B Corp), répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

IBA est cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une société biopharmaceutique mondiale axée sur le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques et diagnostiques et de technologies médicales associées, avec pour objectif de répondre à des besoins médicaux importants et non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies rares. Opérant à l'échelle internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, au Canada, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon, Telix a son siège social à Melbourne, en Australie. Telix est cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX : TLX) et sur le Nasdaq Global Select Market (NASDAQ : TLX).Plus d’informations: https://telixpharma.com ou vous pouvez suivre Telix sur LinkedIn, X and Facebook.

À propos de RLS Radiopharmacies

RLS Radiopharmacies est le seul réseau national de radiopharmacies aux États‑Unis accrédité par la Joint Commission, reflétant notre engagement en faveur de la qualité, des soins et de l’innovation. Grâce à des installations de pointe, des équipes d’experts et une chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée, nous garantissons un accès sûr et fiable à un large éventail de radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques. Découvrez comment nous façonnons l’avenir de la médecine nucléaire sur https://rls.bio/

Les noms et logos de Telix Pharmaceuticals, des sociétés du groupe Telix et des produits Telix sont des marques commerciales de Telix Pharmaceuticals Limited et de ses sociétés affiliées - tous droits réservés et utilisés avec autorisation. Le statut d'enregistrement des marques peut varier d'un pays à l'autre.



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1 Ce contrat, signé fin 2025, sera comptabilisé dans les prises de commandes 2025 d’IBA. conformément à sa politique de communication, IBA annonce la conclusion de contrats commerciaux après réception du premier paiement.





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