Egide - Regroupement des opérations américaines sur le site d’Egide USA (Cambridge, MD)

, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, le 20 mars 2026 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

Egide annonce le regroupement de ses opérations américaines sur son site de Cambridge (Maryland, USA)

Regroupement des opérations américaines sur le site d’Egide USA (Cambridge, MD)

Fermeture programmée du site de Santier (San Diego, CA ) et transfert progressif d’activités vers Egide USA

) et transfert progressif d’activités vers Egide USA Maintien de la continuité de service et des engagements clients durant la transition.





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd’hui son projet de centraliser l’ensemble de ses opérations industrielles américaines sur son site d’Egide USA à Cambridge (Maryland). Cette décision s’accompagne de la fermeture programmée de sa filiale Santier à San Diego (Californie) et du transfert progressif d’activités vers le site de Cambridge (Maryland).

Ce projet de regroupement industriel a été validé dans le cadre des instances de gouvernance d’Egide et s’inscrit dans la démarche du Groupe visant à simplifier son organisation industrielle et à améliorer la performance de ses activités en Amérique du Nord.

« Cette décision s’inscrit dans un processus d’analyse responsable et vise à renforcer l’excellence opérationnelle du Groupe Egide en Amérique du Nord en améliorant sa compétitivité. Notre priorité est d’assurer une transition maîtrisée, respectueuse de nos équipes et transparente pour nos clients. Le site de Cambridge dispose des capacités nécessaires pour accueillir ces activités dans de bonnes conditions. Nous conduisons cette transition avec rigueur et veillons à la continuité de nos engagements auprès de nos clients. »

Ignace Dupon, CEO du Groupe Egide

Une décision stratégique inscrite dans la transformation industrielle et le repositionnement technologique du Groupe

La consolidation des capacités américaines sur un site unique répond à trois objectifs stratégiques :

Renforcer la compétitivité industrielle

Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de fabrication et des matières premières, la centralisation des opérations sur le site de Cambridge permet une meilleure absorption des coûts fixes, une allocation plus efficace des ressources et une plus grande agilité industrielle.

Accélérer l’amélioration opérationnelle

Egide USA a démontré une amélioration significative de ses performances opérationnelles et une dynamique commerciale solide, soutenues par une demande croissante dans les applications critiques (imagerie thermique, optronique, RF, puissance), cœur de la proposition de valeur d’Egide.

Consolider un positionnement technologique clair et différenciant

Le regroupement sur le site de Cambridge clarifie la structure industrielle du Groupe en Amérique du Nord et renforce la cohérence de son portefeuille technologique.

Santier : une activité dont le volume ne permettait plus d’absorber durablement la structure de coûts du site

Le site de Santier connaît depuis plusieurs exercices une diminution progressive de son niveau d’activité. Cette tendance a été amplifiée en 2025, par l’arrêt de plusieurs programmes à forte valeur ajoutée de clients de premier plan aux États-Unis et en Asie.

Dans ce contexte, le volume d’activité ne permettait plus d’absorber durablement la structure de coûts du site, rendant nécessaire le regroupement des capacités de production sur un unique site pour garantir une exploitation plus efficiente et pérenne.

Un transfert maîtrisé, centré sur la continuité de service et la satisfaction clients

Le transfert vers Cambridge est conduit de manière progressive, en coordination étroite avec les clients concernés afin de garantir une transition fluide :

Santier poursuit l’exécution de toutes les commandes en cours.

Les nouvelles commandes sont progressivement traitées par Cambridge.

La fermeture effective du site de San Diego interviendra une fois les livraisons finales assurées, courant avril 2026.



Le Groupe attache une importance particulière à la continuité du service, à la qualité des livrables et à la minimisation des perturbations pour les clients pendant cette période.

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE – Relations presse et relations investisseurs : infofi@fr.egide-group.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe Egide ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe Egide évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « analyse des principaux risques » du Rapport Annuel Financier 2024 disponible en ligne sur le site de la société . Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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