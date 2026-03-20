Alstom S.A : Alstom prolonge de cinq ans son contrat d’exploitation et de maintenance des flottes GO Transit et UP Express à Toronto, au Canada

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Alstom prolonge de cinq ans son contrat d’exploitation et de maintenance des flottes GO Transit et UP Express à Toronto, au Canada



Renforcement du partenariat de longue date entre Alstom et Metrolinx, l’agence publique de transport de l’Ontario

Contrat renouvelé d’une valeur approximative de 800 millions d’euros (1,3 milliard de dollars canadiens), valable jusqu’en 2031

Près de 1 300 emplois directs maintenus dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, incluant les équipes d’exploitation, les conducteurs, les chefs de train, les agents du service à la clientèle et les personnels de maintenance





20 mars 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a renouvelé son contrat avec Metrolinx, l’agence publique de transport de l’Ontario, pour poursuivre l’exploitation et la maintenance de deux de ses réseaux. Ce nouveau contrat d’une valeur approximative de 800 millions d’euros1 (1,3 milliard de dollars canadiens) sera en vigueur jusqu’en 2031.

Alstom continuera d’assurer les services d’exploitation et de maintenance pour GO Transit, le réseau régional desservant l’ensemble du Greater Golden Horseshoe (la région du centre-sud de l’Ontario), ainsi que pour Union Pearson Express (UPX), la liaison ferroviaire reliant l’aéroport international Pearson au centre‑ville de Toronto. En 2024‑2025, les équipes d’Alstom (constituées de près de 1 300 collaborateurs) ont assuré 117 020 services GO Rail et 56 494 services UP Express, avec un taux de ponctualité exceptionnel de plus de 97 % sur un réseau ferroviaire partagé.

« Qu’il s’agisse d’accueillir et d’accompagner de nouveaux voyageurs lors des grands événements qui se déroulent à Toronto ou d’assurer au quotidien un service fiable et de haute qualité, Alstom a toujours été un partenaire engagé aux côtés de Metrolinx et de ses usagers », souligne Michael Keroullé, Président d’Alstom Amériques. « Le renouvellement de ce partenariat témoigne de l’expertise et du professionnalisme de nos équipes de Services locales, qui répondent aux besoins des voyageurs avec rigueur, sécurité et efficacité. »

L’expertise et l’engagement des équipes Alstom contribuent à un taux de reconduction de 95 % des contrats d’exploitation et de maintenance. Cette nouvelle extension avec Metrolinx renforce la position d’Alstom comme premier prestataire privé d’exploitation et de maintenance ferroviaire en Amérique du Nord.

« Ce renouvellement du contrat avec Alstom concrétise le plan de notre gouvernement visant à protéger l’Ontario en veillant à ce que les impôts des Ontariens continuent de soutenir les travailleurs ontariens », a déclaré l’honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l’Ontario et responsable gouvernemental de Metrolinx. « Il renforcera la capacité d’exploitation et d’entretien nécessaire pour soutenir un réseau GO Transit plus fiable, tandis que nous étendons le service dans toute la région afin de répondre aux besoins de notre province en pleine croissance. »

Un acteur de référence dans les services ferroviaires

Alstom est le leader mondial des services ferroviaires et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce à un portefeuille de solutions complet. Les solutions FlexCare Operate couvrent l’ensemble des besoins des exploitants : conduite et gestion de tous types de flottes, maintenance de systèmes de transport complets, ainsi que solutions clés en main et partenariats public‑privé. Les exploitants bénéficient de coûts d’exploitation maîtrisés et de gains d’efficacité significatifs grâce à des technologies éprouvées et à plus de quarante ans d’expérience dans l’exploitation et la maintenance ferroviaires. Avec plus de 25 contrats d’exploitation et de maintenance actifs dans le monde, Alstom est un partenaire de confiance pour accompagner les autorités de transport et les collectivités dans leurs projets de mobilité durable.

Alstom au Canada

Avec plus de 5 000 collaborateurs hautement qualifiés, Alstom est l’unique fabricant de matériel roulant implanté au Canada et propose une offre complète comprenant matériel roulant, solutions de signalisation ainsi que services d’exploitation et de maintenance pour les grands projets ferroviaires du pays. Alstom est le référent national de la mobilité ferroviaire urbaine au Canada et contribue activement aux projets de transport majeurs en Ontario (notamment à Toronto, Kitchener–Waterloo et Ottawa), ainsi qu’à d’autres projets canadiens clés à Vancouver, Edmonton, Montréal et bientôt Québec.

ALSTOM™ et FlexCare Operate™ sont des marques protégées du groupe Alstom.





À propos

d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

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1 Cette commande sera enregistrée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2025/2026 d’Alstom.

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