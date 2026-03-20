Investeringsforeningen Falcon Invest - Suspension af handel i foreningens afdelinger i forbindelse med overflytning til Investeringsforeningen IA Invest

Det meddeles hermed, at al handel med beviser i foreningens afdelinger suspenderes fra og med fredag den 20. marts 2026 som led i overflytning af afdelingerne fra Investeringsforeningen Falcon Invest til Investeringsforeningen IA Invest.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name Falcon Danske Aktier DK0060854313 FIIFDA Falcon Brighter Future DK0061152840 FIIFBF

Suspensionen forventes ophævet den 26. marts 2026, hvor afdelingerne vil have første handelsdag under Investeringsforeningen IA Invest. Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som market maker for afdelingerne, når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest.

Når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest, vil Investeringsforeningen Falcon Invest blive afviklet, da Investeringsforeningen Falcon Invest ikke længere vil bestå af nogle afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

