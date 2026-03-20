Investeringsforeningen PortfolioManager - Suspension af handel i foreningens afdelinger i forbindelse med overflytning til Investeringsforeningen IA Invest

Det meddeles hermed, at al handel med beviser i foreningens afdeling ANNOX Kvant Globale Aktier KL suspenderes fra og med fredag den 20. marts 2026, som led i overflytning af afdelingen fra Investeringsforeningen PortfolioManager til Investeringsforeningen IA Invest.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name ANNOX Kvant Globale Aktier KL DK0061272077 PMIKGA

Suspensionen forventes ophævet den 26. marts 2026, hvor afdelingen vil have første handelsdag under Investeringsforeningen IA Invest. Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som market maker for afdelingen, når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42

Fundmarket A/S

Jan Steen Ahlberg

Adm. Direktør