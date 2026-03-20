Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
20. Mar 2026 / 09:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel
|Herr
|Vorname
|Carsten
|Nachname
|Spohr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Vorstand
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Lufthansa AG
b) LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
|Art
|Aktie
|ISIN
|DE0008232125
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,52
|75.200,00
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,52
|75.200,00
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
|19.03.2026
f) Ort des Geschäfts
|Xetra, XETR
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations