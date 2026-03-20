Résultats annuels 2025 du groupe Groupama

Groupama publie des résultats très satisfaisants, avec une hausse du résultat opérationnel économique de + 22,8% et un résultat net d’1,0 milliard d’euros.

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 20,0 milliards d’euros, en croissance de +8,4%

Progression de l’activité dans tous les métiers : en assurance de biens et responsabilité (+6,2%), en santé prévoyance (+8,4%) et en épargne retraite (+14,3%)

Développement soutenu en France (+7,7%) et dans les filiales à l’international (+11,3%)

Revenus d’assurance (normes IFRS 17) de 17,3 milliards d’euros, en hausse de +6,2%

Résultat net de 1,0 milliard d’euros

Résultat opérationnel économique de 1,2 milliards d’euros en hausse de +22,8%

Sinistralité climatique de 895 millions d’euros avant réassurance, (légèrement supérieure à 2024)

Ratio combiné de 93,9%

Ratio de solvabilité solide à 222% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 274% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 12,0 milliards d’euros, en augmentation de +1,5 milliard d’euros

Marge de service contractuelle de 4,4 milliards d’euros

« Groupama affiche de très solides résultats dont nous nous félicitons et qui confortent notre groupe mutualiste. Nous sommes également en phase avec notre plan Ambition 2030, qui s'appuie sur l'engagement fort de nos collaborateurs et élus pour atteindre nos objectifs. Je me félicite enfin de nos actions en matière de prévention mais aussi de durabilité avec des résultats qui se sont matérialisés par l’obtention du label Engagé RSE attribué par l’AFNOR. », a déclaré Laurent Poupart, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« L’année 2025 s’inscrit dans le prolongement de 2024 avec un résultat solide produit par l’ensemble des entreprises du groupe, dans un environnement financier favorable mais avec une sinistralité climatique bien au-dessus de la moyenne historique. Ce résultat est impacté par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Le groupe poursuit le chemin de sa feuille de route stratégique, Ambition 2030, avec comme priorité une croissance organique fondée sur la satisfaction de ses clients. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 19 mars 2026, sous la présidence de Laurent Poupart, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour l’exercice 2025.

Un développement soutenu des activités (primes d’assurance et autres revenus)

Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 20,0 milliards d’euros, en hausse de +8,4% par rapport au 31 décembre 2024. La progression porte sur toutes les activités du groupe : développement de l’assurance de biens et responsabilité (+6,2%), de l’assurance santé & prévoyance (+8,4%) et croissance soutenue en épargne retraite (+14,3%).

Chiffre d’affaires Groupama au 31 décembre 2025

en millions d’euros 31/12/2025 Evolution constante Assurance de biens et responsabilité 9 801 +6,2% Santé prévoyance 6 395 +8,4% Epargne retraite 3 560 +14,3% Activités financières 279 +13,5% TOTAL GROUPE 20 035 +8,4%





En France

Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires de l’assurance en France s’établit à 16,3 milliards d’euros, en progression de +7,7% par rapport au 31 décembre 2024. Cette dynamique reflète la performance de l’ensemble des métiers.

En assurance de biens et de responsabilité, le chiffre d’affaires atteint 7,3 milliards d’euros au 31 décembre 2025, en progression de +5,4 %. Cette progression est portée par tous les segments, en particulier :

l’assurance des entreprises et des collectivités (+9,6 %) ;

l’assurance habitation (+7,5 %) ;

l’assurance agricole (+3,3 %) ;

et l’assurance automobile (+4,7%), qui bénéficie à la fois des évolutions tarifaires et de l’augmentation du nombre de contrats souscrits. Le Groupe assure désormais 3,6 millions de véhicules.

En santé-prévoyance, l’activité poursuit son développement (+8,2%) et atteint 6,0 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Cette performance est portée par la progression de :

la santé collective (+8,3 %)

et la santé individuelle (+7,1 %), qui enregistre un solde net de près de +25 000 contrats supplémentaires cette année, portant le total à près de 1,2 million de contrats à fin 2025.

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires progresse sensiblement (+12,6%) pour atteindre 3,0 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Cette croissance provient :

de l’épargne retraite individuelle en euros (+19,2%) ;

et de l’épargne retraite individuelle en UC (+7,9%).

Il est à noter que la collecte nette en épargne individuelle est positive au 31 décembre 2025, ce qui marque une inflexion de tendance par rapport aux exercices précédents.

A l’international

Présent dans neuf pays hors de France, le Groupe réalise un chiffre d’affaires international de 3,4 milliards d’euros à fin 2025, en hausse de +11,3 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2024. Les performances sont particulièrement marquées en Bulgarie (+35,1%), en Hongrie (+21,9%), en Italie (+6,0 %) et en Roumanie (+12,4 %) où Groupama confirme sa première place du marché.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 2,4 milliards d’euros au 31 décembre 2025, en hausse de +8,7% par rapport à la période précédente. Cette progression résulte notamment :

de l’assurance auto (+7,9%) qui progresse particulièrement en Italie et en Roumanie ;

de l’assurance aux entreprises et collectivités (+10,2%), notamment en Italie et en Hongrie ;

et de l’habitation (+9,6%), en croissance dans toutes les zones géographiques.

L’activité en épargne-retraite progresse nettement avec une hausse marquée du chiffre d’affaires de +24,4%, à 559 millions d’euros. L’épargne-retraite individuelle en UC progresse de +39,7% sur la période, portée principalement par la croissance en Hongrie et en Italie. L’épargne-retraite traditionnelle, quant à elle, demeure stable sur la période.

En santé-prévoyance, l’activité s’inscrit en hausse de +11,6% à 429 millions d’euros au 31 décembre 2025, portée par la croissance :

de l’assurance santé collective (+18,9%), notamment en Roumanie ;

de la prévoyance collective (+20,4%) ;

et de la prévoyance individuelle (+7,0%), principalement en Hongrie.

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 279 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 270 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 9 millions d’euros. Les encours sous gestion de Groupama Asset Management sont en hausse de +3,2 milliards d’euros et atteignent 107,6 milliards d’euros au 31 décembre 2025, dont 30% pour le compte de clients externes.

Des résultats en nette progression

Au 31 décembre 2025, le résultat opérationnel économique du groupe atteint 1 172 millions d’euros, soit une hausse de +22,8 % par rapport à 2024.

En santé & prévoyance, le résultat opérationnel s’établit à 265 millions d’euros contre 299 millions d’euros au 31 décembre 2024. La marge technique est impactée sur certaines lignes en santé & prévoyance par l’incidence sur les projections de profitabilité des primes futures des nouvelles taxes qui entreront en vigueur en 2026 sur les complémentaires santé en France.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique s’élève à 747 millions d’euros, en hausse de +319 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Cette hausse reflète l’amélioration du ratio combiné, indicateur clé de la performance technique.

Le ratio combiné non-vie du groupe s’établit à 93,9% à fin 2025, en amélioration de -1,2 point par rapport à 2024. Cette évolution s’explique notamment par l’amélioration de la sinistralité attritionnelle (sinistres de forte fréquence et de faible coût) et la diminution des sinistres graves par rapport à la période précédente (laquelle incluait le coût des émeutes en Nouvelle-Calédonie).

La sinistralité liée aux événements climatiques en 2025 est légèrement supérieure à celle observée en 2024, l’année étant fortement impactée par le poids de phénomènes majeurs, parmi lesquels :

le cyclone Garance à La Réunion : 63 millions d’euros avant réassurance ;

les épisodes d’orages et de grêle survenus en métropole au mois de juin : près de 250 millions d’euros avant réassurance.

Au total, l’impact des événements climatiques s’élève à 895 millions d’euros avant réassurance et à 722 millions d’euros après réassurance.

Le ratio de frais d’exploitation est stable à 28,0% au 31 décembre 2025.

En épargne retraite, le résultat opérationnel économique ressort à 269 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 327 millions d’euros en 2024. Il est à noter que le résultat 2024 avait bénéficié du produit de la commutation vers CNP Retraite de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie dans le traité de réassurance PREFON Retraite. Retraité de cet élément, le résultat opérationnel économique progresse de +60 millions d’euros sur la période.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à 51 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -160 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la réalisation de plus-ou moins-values, la variation de juste valeur d’actifs financiers, les charges de financement, ainsi que la surtaxe d’IS relative à l’exercice fiscal 2025. Au global, le résultat net du groupe s’élève à 1 020 millions d’euros au

31 décembre 2025, contre 961 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Un bilan renforcé

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 12,0 milliards d’euros au 31 décembre 2025, en hausse de +1,5 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2024. La progression résulte notamment :

de la contribution positive du résultat de l’exercice ;

et de la variation favorable des réserves d’OCI, reflétant l’impact favorable de l’évolution des marchés financiers.

La marge de service contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats d’épargne-retraite et de prévoyance de long terme, calculés de manière actualisée, s’élève à 4,4 milliards d’euros au 31 décembre 2025, en hausse de +635 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024.

Les placements d’assurance s’élèvent à 69,7 milliards d’euros, en hausse de +2,5 milliards d’euros, du fait principalement de l’évolution des marchés financiers (hausse des marchés actions, baisse des spreads obligataires).

Au 31 décembre 2025, le taux de couverture Solvabilité 2 est de 222%, sans mesure transitoire sur les provisions techniques. La hausse du taux de couverture de 37 points par rapport à fin 2024 provient principalement :

de l’émission de dettes Tier2 en mai 2025 pour 500 millions d’euros ;

du résultat sur la période ;

et de l’évolution des conditions des marchés financiers.

En intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, le taux de couverture s’élève à 274%.

Il est à noter que postérieurement à la clôture des comptes, le groupe a émis le 7 janvier 2026 des titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600 millions d’euros, assorti d’un coupon de 5,750%. Cette opération permet d'optimiser la structure du capital du groupe dans le cadre de Solvabilité 2.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 20 novembre 2025.

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Sur les comptes arrêtés au 31/12/2025, l’information financière du groupe Groupama se compose :

du présent communiqué mis en ligne sur le site www.groupama.com ,

du document d’enregistrement universel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 29 avril 2026.

Contact presse :

Safia Bouda : 06 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com

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Contact analystes et investisseurs :

Valérie Buffard : 06 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com

Annexe : chiffres clés Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 31/12/2024 31/12/2025 Variation *

en % > France 15 154 16 319 +7,7% Assurance de biens et responsabilité 6 974 7 351 +5,4% Santé prévoyance 5 515 5 967 +8,2% Epargne retraite 2 665 3 001 +12,6% > International & Outre-mer 3 103 3 438 +11,3% Assurance de biens et responsabilité 2 268 2 450 +8,7% Santé prévoyance 385 429 +11,7% Epargne retraite 450 559 +24,4% TOTAL ASSURANCE 18 257 19 756 +8,3% Activités financières 246 279 +13,5% Chiffre d’affaires Groupama 18 503 20 035 +8,4%

* Variation à taux de change constant

Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 31/12/2024 31/12/2025 Assurance France 856 996 Assurance International 200 285 Activités financières 44 51 Holdings -146 -160 Résultat opérationnel économique* 954 1 172

* Résultat opérationnel économique : résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur des activités dommages, santé / prévoyance, financières et holdings (ces éléments étant nets d’impôt sur les sociétés). Sont également retraitées, les opérations exceptionnelles nettes d'impôt, les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’impôt) et les charges de financement externe.

Résultat net

en millions d'euros 31/12/2024 31/12/2025 Assurance France

Assurance International 906

161 946

247 Activités financières 44 43 Holdings -151 -216 Résultat net 961 1 020

Bilan

en millions d'euros 31/12/2024 31/12/2025 Fonds propres 10 487 11 951 Titres subordonnés 2 741 3 241 - classés en instrument de capitaux propres 600 600 - classés en « Dettes de financement » 2 141 2 641 Marge de service contractuelle * 3 811 4 446 Total bilan 89 396 94 163

* Marge de service contractuelle (CSM) : composante de la valeur comptable de l'actif ou du passif pour un groupe de contrats d'assurance représentant le bénéfice non acquis que l'entité comptabilisera en compte de résultat au fur et à mesure de la fourniture du service d’assurance aux assurés

Principaux ratios

31/12/2024 31/12/2025 Ratio combiné 95,1% 93,9% Ratio d’endettement * 18,7% 19,4% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire**) 241% 274% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire **) 185% 222%

* Ratio d’endettement : rapport entre les dettes subordonnées (à durée déterminée et à durée indéterminée) et la somme du capital total employé (capitaux propres y compris dettes subordonnées à durée indéterminée et hors réserves liées à la variation de la juste valeur des instruments financiers) plus les dettes subordonnées à durée déterminée plus la marge de service contractuelle nette de taxes

** mesure transitoire sur provisions techniques

Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)





Pièce jointe