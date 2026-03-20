VALG AF MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN

SELSKABSMEDDELELSE nr. 10 - 20. marts 2026

Der er afholdt direkte medarbejdervalg til DFDS A/S' bestyrelse på selskabsniveau og koncernniveau.

På selskabsniveau blev Marianne Henriksen, General Office Manager, Princess Seaways, og Lars Skjold-Hansen, Captain, Flandria Seaways, begge genvalgt som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

På koncernniveau blev Otto Wagner Ingstrup, Head of Direct, Logistics & Equipment, Procurement, valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen er valgt for en fireårig periode og tiltræder bestyrelsen umiddelbart efter DFDS A/S' generalforsamling, der afholdes 25. marts 2026.





