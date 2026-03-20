Investeringsforeningen StockRate Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 39,30 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild, Sara Krüger Falk og Jacques Skovgaard blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.





Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør