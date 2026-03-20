Opdateret informationsdokument for BI Erhvervsejendomme A/S offentliggøres dags dato.
Der er foretaget følgende opdateringer i informationsdokumentet:
- Opdatering af navnet på Sydbank A/S til AL Sydbank A/S efter gennemført fusion mellem Arbejdernes Landsbank, Vestjysk Bank og Sydbank.
- Enkelte redaktionelle ændringer uden materiel betydning.
Informationsdokumentet er vedlagt og kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.
Med venlig hilsen
BI Erhvervsejendomme A/S
Ole Mikkelsen
Direktør
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør
