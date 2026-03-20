Generalforsamling Kapitalforeningen Independent Invest

Den 20. marts 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Independent Invest.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, ligesom årsrapporten for 2025 enstemmigt blev vedtaget.

I henhold til årsrapporten havde foreningen et nettoresultat på -6.380 tkr., en balance på 114.347 tkr. og en medlemsformue på 114.346 tkr.

Der forelå ikke forslag om udlodning.

På valg var Henrik Tiedemann og Lise Hust, der modtager genvalg.

Begge blev genvalgt med akklamation for en periode på to år.

Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab genvalgtes som foreningens revisor.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Børge Nordgaard Hansen som formand.

Bestyrelsen består herefter af:

Direktør Børge Nordgaard Hansen, formand

Direktør Erik Neuberg Rasmussen

Direktør Henrik Elith Tiedemann

Bestyrelsesmedlem Lise Bouman Hust

Bestyrelsesmedlem Peter Huusom

København, den 20. marts 2026

Tiedemann Independent A/S

Christian Tiedemann

Tlf. 33 15 60 15