Communiqué de presse

Atos dévoile les services qu’il fournira à la CONMEBOL lors des tirages au sort des compétitions CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana

Paris, France et Lima, Pérou – 20 mars 2026 – Alors que la CONMEBOL a procédé au tirage officiel de la phase de groupes de ses prochaines compétitions de clubs, Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, dévoile l'ensemble des services technologiques qui soutiendront le nouveau cycle numérique de la fédération. Cette étape marque le lancement opérationnel de l'écosystème numérique de nouvelle génération de la CONMEBOL, conçu pour améliorer l'expérience des fans, renforcer la visibilité des clubs et accélérer la transformation numérique à long terme de l'organisation.

Un écosystème numérique entièrement intégré reliant fans, clubs et compétitions

Au cœur des services apportés par Atos se trouve un écosystème numérique unifié qui relie de manière fluide les sites web officiels, les applications mobiles et un cadre consolidé d'identité numérique pour les fans. Cette structure permet à CONMEBOL de développer une relation directe avec des millions de supporters en construisant progressivement une base de données propriétaire de fans via l'enregistrement multiplateforme. Cet écosystème renforce la stratégie de modernisation de la CONMEBOL initiée dans le cadre du partenariat stratégique 2025 initié avec Atos en tant que partenaire officiel pour l’innovation pour les compétitions des clubs.

Fonctionnalités innovantes conçues pour renforcer l'engagement des fans

Le nouvel environnement numérique introduit une série de services innovants exploités par Atos, visant tous à approfondir l'engagement et à enrichir le parcours des fans :

Un Hub de Jeux entièrement intégré, rassemblant des jeux, des défis et des expériences interactives liés au football pour toucher un public plus jeune et prolonger l'engagement au-delà des jours de match.

Un Centre de Match amélioré, offrant des données en temps réel, des statistiques avancées, des moments clés et un suivi multi-compétitions. Ce centre officiel fournira des informations fiables et à jour, renforçant le lien entre les supporters et l'action sur le terrain.

Des expériences personnalisées portées par des identités numériques unifiées et des futures capacités basées sur les données, permettant d’offrir un contenu ciblé et des interactions personnalisées avec les fans.





Avantages pour la fédération, les clubs, les partenaires et les supporters

Les services conçus et exploités par Atos apportent une valeur tangible à l'ensemble de l'écosystème de la CONMEBOL. Pour la fédération, elle offre une plateforme évolutive, résiliente et moderne, soutenant son ambition d'innover et d'étendre sa présence numérique sur les principales plateformes et infrastructures numériques, ainsi qu'une compréhension plus profonde des audiences, permettant des stratégies de sensibilisation et d'engagement numériques plus efficaces.

Les clubs bénéficieront d'une visibilité accrue au sein d'un environnement numérique unifié, ainsi que d'une distribution simplifiée du contenu officiel des compétitions à travers les plateformes au sein de l'écosystème numérique de la CONMEBOL.

Enfin, les fans bénéficieront d'expériences plus riches et immersives, offertes en temps réel sur le web et les environnements mobiles. De nouveaux espaces interactifs sont conçus pour augmenter la participation et le lien émotionnel avec leurs équipes préférées.

C'est l'ensemble de l'écosystème CONMEBOL qui bénéficiera de ces améliorations spectaculaires, offrant une gamme plus large d'opportunités d'activation numérique, soutenues par une segmentation améliorée de l'audience et des formats interactifs pour les sponsors et toutes les parties prenantes.

Fort de plus de trente ans d'expérience dans la fourniture de technologies de haute performance pour des événements sportifs mondiaux, Atos offre aux compétitions CONMEBOL CLUB des capacités numériques avancées, fiables et sécurisées conçues pour soutenir une transformation à long terme.

Le tirage au sort des compétitions CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana marque le lancement officiel de cette nouvelle phase de déploiement numérique, qui intégrera progressivement des analyses avancées, également alimentés par l'IA et de nouveaux modules interactifs pour étendre l'écosystème tout au long de la saison.

« La CONMEBOL est extrêmement satisfaite de ce partenariat avec Atos Group, qui représente un engagement envers l'innovation et l'excellence. Cette collaboration s'inscrit dans l’ADN de la Confédération d'être une institution centrée sur les supporters, et de chercher à améliorer l'expérience des fans et des adeptes du football sud-américain dans le monde à travers nos compétitions. Nous sommes convaincus que cette initiative positionnera la CONMEBOL à la pointe en matière de contenu et d'engagement auprès des passionnés de football », a déclaré Juan Emilio Roa, directeur commercial de la CONMEBOL.

« Nous sommes fiers de soutenir la CONMEBOL dans cette nouvelle ère numérique grâce à une suite complète de services technologiques conçus pour rapprocher les fans des compétitions qu'ils aiment, tout en offrant aux clubs et partenaires une plateforme numérique performante et prête pour l'avenir. Les services introduits aujourd'hui posent les bases d'une expérience plus riche, plus immersive et plus personnalisée qui continuera d'évoluer au cours des prochaines saisons », a déclaré Nacho Moros, directeur Atos Major Events.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Son expérience sans pareille dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses du monde lui permet d’offrir la flexibilité et l’excellence technologique requises pour tous types d’événements — des tournois locaux aux grands événements iconiques mondiaux. Son rôle en tant que partenaire informatique officiel de l’UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis fin 2022, son partenariat de longue date avec les mouvements olympique et paralympique – depuis 1992 et 2002 respectivement, et les services informatiques fournis avec succès lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, témoignent de l’engagement sans faille d’Atos envers le déploiement de technologies innovantes au service des tous les acteurs du sport. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire officiel pour l’innovation de la CONMEBOL, Fédération sud-américaine de football, qui se concentrera sur les compétitions de football des Clubs dans la région.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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