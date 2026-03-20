L’excellence dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies soulignée lors des prix inauguraux de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les policiers du Nouveau-Brunswick seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada pour leurs efforts exceptionnels visant à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

En 2015, MADD Canada a mis sur pied son programme de prix destinés aux policiers, une initiative visant à rendre hommage aux policiers de la GRC, des services régionaux et municipaux qui contribuent grandement à empêcher les conducteurs aux capacités affaiblies de prendre la route, les autoroutes, les voies navigables et les sentiers au sein de nos communautés. Les prix de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada sont décernés grâce à un partenariat entre MADD Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick et l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. Ensemble, nous réaffirmons la responsabilité collective de contrer la conduite avec capacités affaiblies et de renforcer la sécurité routière, et ce, dans toute la province.

« Chaque conducteur avec capacités affaiblies retiré de la route est une vie potentiellement sauvée », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Ces policiers ne font pas que faire respecter la loi, ils protègent les familles et les communautés partout au Nouveau-Brunswick. MADD Canada est fière d’honorer leurs efforts notables et de collaborer avec ses partenaires provinciaux pour souligner leurs efforts visant à prévenir les tragédies avant qu’elles ne se produisent. »

« MADD Canada est un partenaire précieux et digne de confiance en matière de sécurité routière », a déclaré Mike Comeau, sous-ministre, ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. « Le gouvernement du Nouveau-Brunswick apprécie son initiative visant à reconnaître les efforts courageux des policiers qui travaillent chaque jour pour renforcer la sécurité routière et communautaire. »

Les prix de la police du Nouveau-Brunswick de MADD Canada soulignent le rôle essentiel que jouent les forces de l’ordre dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies et véhiculent un message est clair : la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues ne sera jamais tolérée.

« La conduite avec capacités affaiblies au Canada continue de causer des conséquences dévastatrices et profondément traumatisantes pour les individus, les familles et des communautés entières », a déclaré le chef Robert M. Bruce, président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. « Ses effets sont profonds et durables, laissant des séquelles émotionnelles et des fardeaux financiers considérables qui peuvent durer toute une vie. Je félicite MADD Canada de prendre le temps de reconnaître et d'honorer les professionnels de première ligne dévoués qui travaillent sans relâche pour identifier, détecter et appréhender les personnes qui choisissent de mettre en danger leur vie et celle des autres. Leurs efforts notables contribuent à protéger nos communautés contre les individus qui font preuve d’une irresponsabilité imprudente et compromettent ainsi la sécurité et le bien-être collectifs de leurs voisins. »

La cérémonie de remise des prix aura lieu aujourd’hui à la Résidence du gouverneur à Fredericton, dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies (du 15 au 21 mars), afin de souligner l’engagement de tous les policiers qui travaillent sans relâche pour protéger les Canadiennes et les Canadiens des conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies, qui détruit des milliers de vies chaque année au Canada.

Les personnes suivantes se joindront à MADD Canada pour la cérémonie de remise des prix : L’honorable Louise Imbeault, O.C., O.N.B., lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick ; Mike Comeau, le sous-ministre du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick ; le chef Robert M. Bruce, président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick ; le commissaire adjoint, Matco Sirotic, commandant de la GRC au Nouveau-Brunswick ; Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada ; Shayla Morag Steeves, responsable régionale de l'Atlantique, de MADD Canada; et Meg Wetmore, responsable des services aux victimes de l'Atlantique, de MADD Canada.

Cette année, nous rendons hommage à 65 policiers pour leurs efforts notables visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025. Le prix de la meilleure performance est décerné au policier qui a retiré le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers. Les prix de la médaille d'or sont décernés aux policiers qui ont retiré 20 conducteurs aux capacités affaiblies ou plus, tandis que les prix de la médaille d’argent sont décernés à ceux qui en ont retiré entre 11 et 19. Les policiers qui ont retiré entre 6 et 10 conducteurs aux capacités affaiblies reçoivent les prix Bronze et seront récompensés par un certificat de reconnaissance spécial dans leur détachement local.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca