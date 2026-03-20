维泰瑞隆宣布即将展示关于NAMPT激活研究的海报

马萨诸塞州沃尔瑟姆, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 维泰瑞隆是一家处于临床阶段的全球化生物科技公司，致力于开发针对神经退行性疾病、炎症与免疫性疾病、代谢性疾病和罕见病的变革性疗法。公司今日宣布即将在NAD与健康：机遇与挑战2026国际会议上展示题为《靶向NAMPT激活用于神经肌肉和线粒体疾病的治疗》的科学海报。该会议将于2026年3月23日至25日在哥本哈根举行。公司的海报展示时间为欧洲中部时间（CET）3月25日上午11:15。

本次会议将探讨调节烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD⁺）代谢能否延长人类健康寿命，并预防或调节与衰老相关的疾病。此外，会议还旨在建立一个框架，将基础科学研究中的关键发现转化为针对神经退行性疾病、内分泌疾病和心血管代谢疾病的疗法。

关于维泰瑞隆

维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于开发神经退行性疾病、炎症与免疫性疾病、代谢性疾病和罕见病的变革性疗法。自2017年成立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老、退行性病变、代谢功能障碍和炎症的关键驱动因素。目前，维泰瑞隆正在开展NAMPT激活剂SIR4156、SARM1抑制剂SIR2501和RIPK1抑制剂SIR9900的临床研究，同时持续推进临床前研究。公司入选2025年度Endpoints 11最具潜力生物技术初创公司榜单。如需了解更多信息，请访问sironax.com。

联系方式

投资者/媒体

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企业传播和投资者关系执行总监

PR@sironax.com

业务拓展

陆岩 博士

业务拓展和企业战略高级总监

BD@sironax.com