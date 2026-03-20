維泰瑞隆宣佈即將展示關於NAMPT激活研究的海報

麻薩諸塞州 沃爾瑟姆, March 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 維泰瑞隆是一家處於臨床階段的全球化生物科技公司，致力於開發針對神經退行性疾病、炎症與免疫性疾病、代謝性疾病和罕見病的變革性療法。公司今日宣佈即將在NAD與健康：機遇與挑戰2026國際會議上展示題為《靶向NAMPT激活用於神經肌肉和線粒體疾病的治療》的科學海報。該會議將於2026年3月23日至25日在哥本哈根舉行。公司的海報展示時間為歐洲中部時間（CET）3月25日上午11:15。

本次會議將探討調節煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD⁺）代謝能否延長人類健康壽命，並預防或調節與衰老相關的疾病。此外，會議還旨在建立一個框架，將基礎科學研究中的關鍵發現轉化為針對神經退行性疾病、內分泌疾病和心血管代謝疾病的療法。

關於維泰瑞隆

維泰瑞隆是一家臨床階段的生物科技公司，致力於開發神經退行性疾病、炎症與免疫性疾病、代謝性疾病和罕見病的變革性療法。自2017年成立以來，維泰瑞隆已構建起一個多元化項目研發管線，聚焦衰老、退行性病變、代謝功能障礙和炎症的關鍵驅動因素。目前，維泰瑞隆正在開展NAMPT激活劑SIR4156、SARM1抑制劑SIR2501和RIPK1抑制劑SIR9900的臨床研究，同時持續推進臨床前研究。公司入選2025年度Endpoints11最具潛力生物技術初創公司榜單。如需了解更多資訊，請瀏覽sironax.com。

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