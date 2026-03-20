Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Med henvisning til § 19 i Tryg A/S’ vedtægter udpeger medarbejderne fem repræsentanter til bestyrelsen. I overensstemmelse med de danske regler om medarbejderrepræsentation udpeges medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode.

Valgprocessen er netop afsluttet, og følgende medarbejderrepræsentanter er valgt til bestyrelsen:

Henrik Haas, Danmark (nyvalgt)

Charlotte Dietzer, Danmark (genvalgt)

Mette Osvold, Norge (genvalgt)

Elias Bakk, Sverige (genudpeget)

Lena Darin, Sverige (genudpeget)

Medarbejderrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling den 26. marts 2026.

