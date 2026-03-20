Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Med henvisning til § 19 i Tryg A/S’ vedtægter udpeger medarbejderne fem repræsentanter til bestyrelsen. I overensstemmelse med de danske regler om medarbejderrepræsentation udpeges medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode.
Valgprocessen er netop afsluttet, og følgende medarbejderrepræsentanter er valgt til bestyrelsen:
Henrik Haas, Danmark (nyvalgt)
Charlotte Dietzer, Danmark (genvalgt)
Mette Osvold, Norge (genvalgt)
Elias Bakk, Sverige (genudpeget)
Lena Darin, Sverige (genudpeget)
Medarbejderrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling den 26. marts 2026.
Kontaktinformation:
- Gianandrea Roberti, Head of Financial Reporting, SVP, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
- Robin Hjelgaard Løfgren, Head of Investor Relations, +45 41 86 25 88, robin.loefgren@tryg.dk
Besøg tryg.com for mere information
Vedhæftet fil