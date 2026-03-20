Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215

 Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 38 0215
Greiðslu-og uppgjörsdagur 25.03.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 5.910
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 96,700/6,910
Fjöldi innsendra tilboða 23
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 8.210
Fjöldi samþykktra tilboða 14
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 14
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 96,700/6,910
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 97,030/6,870
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 96,700/6,910
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 96,847/6,890
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 97,030/6,870
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 96,490/6,940
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 96,755/6,910
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,39

