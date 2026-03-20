|Flokkur
|RIKB 38 0215
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|25.03.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|5.910
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,700
|/
|6,910
|Fjöldi innsendra tilboða
|23
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|8.210
|Fjöldi samþykktra tilboða
|14
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|14
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|96,700
|/
|6,910
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|97,030
|/
|6,870
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|96,700
|/
|6,910
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,847
|/
|6,890
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|97,030
|/
|6,870
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,490
|/
|6,940
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,755
|/
|6,910
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,39
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
March 18, 2026 11:35 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
The Minister of Finance and Economic Affairs tasks the Central Bank of Iceland’s Government Debt Management department with concluding primary dealer agreements on issuance of Treasury securities and...Read More
-
March 18, 2026 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKB 38 0215ISINIS0000037265Maturity Date02/15/2038Auction Date03/20/2026Settlement Date03/25/202610% addition03/24/2026 On the Auction Date, between 10:30 am and 11:00 am, the Government Debt...Read More