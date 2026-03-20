Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|42.427
|209,90
|8.905.286
|16. marts 2026
|48
|218,00
|10.464
|17. marts 2026
|122
|218,00
|26.596
|18. marts 2026
|82
|226,00
|18.532
|19. marts 2026
|200
|220,00
|44.000
|20. marts 2026
|220
|224,00
|49.280
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|43.099
|210,08
|9.054.158
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 95.562 stk., svarende til 3,59% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|21
|FED.CO
|218
|20260316 13:40:21.500991
|XCSE
|27
|FED.CO
|218
|20260316 15:34:24.178867
|XCSE
|122
|FED.CO
|218
|20260317 13:57:59.251289
|XCSE
|63
|FED.CO
|226
|20260318 10:22:08.759243
|XCSE
|17
|FED.CO
|226
|20260318 11:56:31.137510
|XCSE
|2
|FED.CO
|226
|20260318 14:42:57.898867
|XCSE
|200
|FED.CO
|220
|20260319 15:31:51.524270
|XCSE
|26
|FED.CO
|224
|20260320 09:15:43.515204
|XCSE
|194
|FED.CO
|224
|20260320 09:15:43.515204
|XCSE
