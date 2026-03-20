Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse42.427209,908.905.286
16. marts 202648218,0010.464
17. marts 2026122218,0026.596
18. marts 202682226,0018.532
19. marts 2026200220,0044.000
20. marts 2026220224,0049.280
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner43.099210,089.054.158

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 95.562 stk., svarende til 3,59% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
21FED.CO21820260316 13:40:21.500991XCSE
27FED.CO21820260316 15:34:24.178867XCSE
122FED.CO21820260317 13:57:59.251289XCSE
63FED.CO22620260318 10:22:08.759243XCSE
17FED.CO22620260318 11:56:31.137510XCSE
2FED.CO22620260318 14:42:57.898867XCSE
200FED.CO22020260319 15:31:51.524270XCSE
26FED.CO22420260320 09:15:43.515204XCSE
194FED.CO22420260320 09:15:43.515204XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 14 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)
  March 19, 2026 06:33 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Koncernårsrapport 2025

    Resumé Resultat af primær drift før værdiregulering kr. 71,0 mio. kr., svarende til en stigning på 27,0% (2024: 55,9 mio. kr.) og på niveau med seneste udmelding (niveauet 71 mio. kr.).Årets resultat...

    Koncernårsrapport 2025
    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S ("Selskabet") et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

