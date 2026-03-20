Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 42.427 209,90 8.905.286 16. marts 2026 48 218,00 10.464 17. marts 2026 122 218,00 26.596 18. marts 2026 82 226,00 18.532 19. marts 2026 200 220,00 44.000 20. marts 2026 220 224,00 49.280 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 43.099 210,08 9.054.158

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 95.562 stk., svarende til 3,59% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 21 FED.CO 218 20260316 13:40:21.500991 XCSE 27 FED.CO 218 20260316 15:34:24.178867 XCSE 122 FED.CO 218 20260317 13:57:59.251289 XCSE 63 FED.CO 226 20260318 10:22:08.759243 XCSE 17 FED.CO 226 20260318 11:56:31.137510 XCSE 2 FED.CO 226 20260318 14:42:57.898867 XCSE 200 FED.CO 220 20260319 15:31:51.524270 XCSE 26 FED.CO 224 20260320 09:15:43.515204 XCSE 194 FED.CO 224 20260320 09:15:43.515204 XCSE





Vedhæftet fil