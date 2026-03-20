Fynske Bank A/S’s Market Maker-aftale ophører. Fynske Bank A/S indgår ny Market Maker-aftale.

Fynske Bank A/S meddeler herved, at selskabets Market maker-aftale med Spar Nord Bank A/S ophører med virkning fra 31. marts 2026.



Spar Nord Bank A/S vil frem til ophørsdatoen fortsat stille købs- og salgspriser i Fynske Bank A/S’ aktie til rådighed i overensstemmelse med den gældende aftale.

Fynske Bank A/S har indgået Market Maker-aftale med AL Sydbank A/S med virkning fra 1. april 2026.





For yderligere information, kontakt venligst:

Hans Erik Hansen, tlf. 26362073.

Fynske Bank A/S

