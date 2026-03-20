Forløb af ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 5 – 2026

Den 20. marts 2026

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2025 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2025 blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 3,75 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbytte udbetales på såvel A- som B-aktier.

Dagsordenens punkt 4:

Vederlagsrapporten for 2025 blev godkendt ved den vejledende afstemning.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens samlede honorar for 2026, inklusive udvalgshonorarer, DKK 4.062.500, blev godkendt.



Dagsordenens punkt 6:

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning B. Dyremose, Erik P. Holm, Ann M. Fogelgren, Peter Gath (valgt af B-aktionærerne) og Niels A. Johansen.

Derudover er følgende medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse valgt til bestyrelsen: René Søren Alberg, Marlene Lindbjerg Jakobsen, Jesper Østergaard Teilmann, Osita Nnamdi Chizube (suppleant), Leif Hummel (suppleant) og Peter Viuf Mikkelsen (suppleant).



På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning B. Dyremose som formand og Erik P. Holm som næstformand.

Dagsordenens punkt 7:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner-selskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet og skal udover sædvanlig revision erklære sig om selskabets bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Dagsordenens punkt 8:



8.1. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2027 at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

8.2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 9:

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen

adm. direktør

