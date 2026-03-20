Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det oplyses, at der d. 20. marts 2026 i tidsrummet 09:13 til 10:27 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været overvurderet:

ISIN Order book code Afdelingsnavn Påvirkning DK0010304856 SPIVEMKLA Value Emerging Markets KL A +0,79%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

