Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det oplyses, at der d. 20. marts 2026 i tidsrummet 09:13 til 10:27 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været overvurderet: 

ISINOrder book codeAfdelingsnavnPåvirkning
DK0010304856SPIVEMKLAValue Emerging Markets KL A+0,79%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze



