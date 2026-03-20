LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 13.-19.03.2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 16.03.2026 9 800 3,5625 17.03.2026* 419 600 3,559054 18.03.2026* 56 002 3,519991 19.03.2026 24 400 3,5125

* Vastaval kuupäeval tehti üks või mitu plokktehingut vastavalt 25.04.2025 avalikustatud tingimustele ja 22.09.2025 avaldatud täiendavale infole



LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 497 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 235 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

Kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee