GUERBET : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Villepinte, le 20 mars 2026, Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, a déposé son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0121.

Il comprend notamment :

Le Rapport financier annuel dont :

Les comptes consolidés Les comptes annuels Le rapport de gestion L’état de durabilité L’attestation de la personne responsable du Document d’enregistrement universel 2025 Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et les comptes annuels Les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes Les informations relatives aux rachats d’actions



Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

Les informations relatives au contrôle interne et les principes de détermination des rémunérations des mandataires sociaux

Le Document d’enregistrement universel 2025 est tenu gratuitement à la disposition du public et peut être consulté sur le site internet de Guerbet www.guerbet.com dans la rubrique « Investisseurs – Présentations, Rapports et Information réglementée ».

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

23 avril 2026 après Bourse





A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 746 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10% de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.





Contacts

Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

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Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.1.56.88.11.19 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com



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