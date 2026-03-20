La Fondation Air Canada annonce la nomination de Louise-Hélène Sénécal au poste de présidente de son Conseil d’administration

Priscille Leblanc cède sa place en tant que première personne à présider le Conseil d’administration de la Fondation Air Canada après 13 années de leadership dévoué

Maria Kuchel et Marcel Forget se joignent au Conseil d’administration

Cette année, la Fondation offrira un soutien financier à 39 organismes caritatifs





MONTRÉAL, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Air Canada a annoncé aujourd’hui la nomination de nouveaux dirigeants et de nouveaux membres qui siégeront à son Conseil d’administration. Priscille Leblanc, qui présidait le Conseil d’administration de la Fondation depuis sa création en 2012, a décidé de prendre sa retraite. Après avoir siégé à ce même conseil et en avoir été la secrétaire générale, Mme Louise-Hélène Sénécal, qui a récemment pris sa retraite d’Air Canada où elle occupait les fonctions de vice-présidente et conseillère juridique générale, devient la nouvelle présidente du Conseil d’administration.





« Je tiens à exprimer notre plus sincère gratitude à Priscille pour ses années de dévouement en tant que présidente de la Fondation, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Sa vision, sa constance et son engagement indéfectible ont façonné notre travail et renforcé grandement l’influence de la Fondation. Je la remercie pour ses réalisations et son inspiration. Par la même occasion, nous sommes heureux de continuer de collaborer avec Louise-Hélène en sa nouvelle capacité de présidente du Conseil d’administration de la Fondation. Son expérience, sa passion et son approche tournée vers l’avenir permettront à la Fondation d’entamer ce prochain chapitre avec confiance et détermination.

« Par ailleurs, nous remercions Panagiota (Peggy) Zafiris qui a également décidé de prendre sa retraite après avoir siégé au Conseil d’administration de la Fondation pendant de nombreuses années. Nous lui sommes très reconnaissants pour son généreux soutien continu à la mission de la Fondation Air Canada, qui vise à améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada, et nous lui souhaitons une agréable retraite. »

Le Conseil d’administration de la Fondation Air Canada souhaite également la bienvenue à deux nouveaux membres : Maria Kuchel (Secrétaire) et Marcel Forget. Ils se joignent aux membres actuels du Conseil d’administration de la Fondation, Amos Kazzaz (Trésorier), Arielle Meloul-Wechsler, Lucie Guillemette et Carolyn Hadrovic.

Annonce à venir des bénéficiaires d’une subvention annuelle en 2026

Cette année, le Conseil d’administration a sélectionné 38 associations et organismes caritatifs enregistrés au Canada pour bénéficier d’une subvention de la Fondation Air Canada, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux parmi des centaines de candidatures. Ces œuvres de bienfaisance méritantes seront présentées tout au long de l’année sur les réseaux sociaux d’Air Canada et de la Fondation Air Canada. Les bénéficiaires d’une subvention Rêver grand seront annoncés dans les prochaines semaines.

Fondée en 2012, la Fondation Air Canada a été créée pour soutenir les enfants et les jeunes, l’aide humanitaire et des causes liées à la santé, exprimant ainsi l’engagement des employés, partenaires, clients et autres parties prenantes d’Air Canada. Depuis 13 ans, la Fondation est déterminée à favoriser la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada. Elle a récolté plus de 20 millions de dollars pour faciliter l’accès à des soins médicaux, réduire les obstacles sociaux et économiques et ouvrir la porte à des occasions capables de procurer de la joie et de l’espoir pour l’avenir.

En 2025, la Fondation Air Canada :

a fait don de près de 1,8 million de dollars;

a amassé 2,1 millions de dollars, dont un montant net de 1,3 million de dollars dans le cadre de son tournoi de golf annuel;

a fourni 2 089 billets d’avion en soutien à des collectes de fonds et à des programmes de bienfaisance;

a collaboré avec 473 partenaires de bienfaisance;

a fait don de 35 050 000 points Aéroplan en soutien à 14 partenaires, dont 12 hôpitaux pédiatriques;

a réalisé 1 113 rêves grâce à huit vols nolisés pour Voyage de rêves organisés d’un océan à l’autre;

a permis la distribution de 550 193 repas.





En savoir plus sur la Fondation Air Canada.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 12 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2024.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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