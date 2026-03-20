Biotech & Finance Day 2026 auf der analytica: Unternehmensfinan-zierung von Gründung bis Börsengang

München, 20.03.2026. Wie finanzieren sich Life-Sciences-Unternehmen unter veränderten Marktbedingungen? Antworten liefert der Biotech & Finance Day 2026 am 26. März, ausgerichtet von der Plattform Life Sciences (GoingPublic Media AG) im Auftrag der Messe München. Im Forum Biotech der analytica kommen Gründer, Investoren und Branchenvertreter zusammen, um aktuelle Finanzierungsstrategien von der Gründung bis zum Börsengang zu diskutieren. Die Veranstaltung richtet sich an Start-ups, Wachstumsunternehmen und Kapitalgeber aus den Life Sciences und bietet Einblicke in Finanzierungstrends, Marktanforderungen und konkrete Praxiserfahrungen.

Der deutsche Life-Sciences-Sektor steht vor einer Neukalibrierung. 593 Mio. Euro Venture Capital flossen 2025 in deutsche Biotechunternehmen – nach 898 Mio. Euro im Vorjahr. Was oberflächlich wie ein Rückgang wirkt, beschreibt präziser einen Übergang: Investoren sind nicht abwesend, sie stellen andere Anforderungen.

Bei Venture-Capital-Finanzierungen haben sich Bewertungsniveaus angepasst, IPO-Fenster bleiben eng. Strukturierte Finanzierungsrunden, Venture Debt und hybride Modelle gewinnen an Bedeutung. „Die finanziellen Mittel sind im Markt per se vorhanden", bringt es Hubert Birner, Managing Partner bei TVM Capital Life Science, auf den Punkt – „aber sie folgen heute strengeren Maßstäben.“ Differenzierung, belastbare klinische und präklinische Daten, internationale Investorenfähigkeit und valide Kapitalmodelle sind laut Birner zur Grundvoraussetzung geworden, nicht zur Kür.

Kann der EU Biotech Act neue regulatorische Impulse setzen?

Neue Hoffnung auf frischen Rückenwind für das europäische Ökosystem soll der EU Biotech Act geben – vorausgesetzt, politische Rahmenbedingungen und privates Kapital finden zueinander. Ob und wie dieser regulatorische Impuls in der Praxis ankommt, ist eine der Fragen, die der Biotech & Finance Day 2026 aufgreifen wird.

Gleichzeitig mehrt sich die Kritik am Bestreben, das US-amerikanische Innovations- und Exitsystem zu kopieren. Die Orientierung an IPOs und Milliardenexits als Maßstab für den Erfolg des europäischen Biotech-Sektors wird zunehmend infrage gestellt. Stattdessen werden Forderungen lauter, sich stärker auf die strukturellen Stärken des hiesigen Ökosystems in seiner Vielfalt zu konzentrieren. Dazu gehört auch eine schnelle Ausrichtung der Start-ups auf Marktbedürfnisse, Geschäftsentwicklung und eigene Umsätze. Genau hier setzt auch die Weltleitmesse analytica an.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Biotech & Finance Day wieder ein Highlight mit im Programm haben, das Gründern und etablierten Unternehmen aus den Life Sciences auch die Brücke zur Finanzierung baut“, so Susanne Grödl, Exhibition Director der analytica.

Im Programm: Vier Panels, echte Praxis

Der Biotech & Finance Day setzt bewusst auf unternehmerische Praxisperspektiven statt auf abstrakte Marktanalyse. Gründer, Investoren und Unternehmensvertreter berichten offen darüber, welche Finanzierungswege sie gegangen sind – was funktioniert hat und was nicht.

Das Programm 2026 umfasst vier Panels:

„Wir brauchen nicht nur Einhörner, sondern den ganzen Zoo!“ – Biotech-Unternehmensgründung heute

Ventures need Capital! – Wer organisiert die großen Finanzierungsrunden heute?

Börsengang und Börsennotiz – die unterschätzte Finanzierungsoption?

Success Stories – Erfolgsgeschichten suchen Nachahmer!

Eines der Programm-Highlights wird der Start-up-Pitch kapitalsuchender Unternehmen von 11:45 bis 13:00 Uhr sein. In jeweils ca. 5 Minuten präsentieren rund ein Dutzend Start-ups und Scale-Ups dem anwesenden Investorenpublikum ihre Technologien und Geschäftsmodelle. Ab 16:00 Uhr lädt die Plattform Life Sciences im Rahmen einer Networking Reception zum informellen Austausch ein.

Aktiv am Programm beteiligt sind u.a. die folgenden Unternehmen, Investoren und Organisationen: Amiprox, Be2Byte, Cellbox, c-LEcta, Deutsche Börse, DISCO Pharmaceuticals, Ferys Capital, FCF Fox Corporate Finance, FluIDect, High-Tech-Gründerfonds (HTGF), Histomography, Immunic, ingineenon, iOmx, Life Science Factory, Nasdaq Stockholm, Nuclidium, Primogene, Smart Lab Architects, Thermosome, TVM Capital Life Science, Wellington Partners.

Seit 20 Jahren treffen im Rahmenprogramm der analytica – Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie – Life-Science-Unternehmertum auf Finanzierungswissen und Kapital. Going Public Media und Messe München laden zum Jubiläumsformat im Rahmenprogramm der analytica ein, um Unternehmen und Gründungswilligen Impulse zu liefern, um sich auf die anspruchsvoller werdende Suche nach Kapital einstellen zu können.

Langjähriger Partner und Organisator des Biotech & Finance Days ist im Auftrag der Messe München die Plattform Life Sciences der GoingPublic Media AG.

Veranstaltungsdetails

Programm t.ly/YLa82

Datum 26. März 2026 Zeit 9:30 – 16:00 Uhr (Networking Reception ab 16:00 Uhr) Ort Messe München, Forum Biotech, Halle A3, Sonderschaufläche A3.527 Ticket https://tickets.messe-muenchen.de/MM-SHOP/ANL26/

kostenlos mit dem Code: Biotech_FinanceDay

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